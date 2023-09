Powstanie terminal zbożowy. Postępują prace w rejonie Kanału Dębickiego [GALERIA, FILM]

Podczas konferencji na nabrzeżu Spółdzielczym w rejonie Kanału Dębickiego mówiono o postępach prac dotyczących modernizacji infrastruktury w tej części portu oraz zapowiedziano nowe inwestycje. Fot. Dariusz GORAJSKI

Modernizacja infrastruktury portowej w rejonie Kanału Dębickiego w Szczecinie to jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Generalnym wykonawcą prac są spółki z Grupy NDI. Celem jest podwojenie ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawa jakości ich obsługi. We wtorek (19 września) na konferencji dotyczącej postępu prac poinformowano też o innych portowych inwestycjach. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapowiedział budowę terminali zbożowych: w Świnoujściu i Szczecinie.

Wicemister podkreślił, że modernizacja infrastruktury w rejonie Kanału Dębickiego wynika ze zrealizowanej w zeszłym roku historycznej inwestycji, czyli 12,5 m dla Szczecina.

– Zakończenie tego projektu spowodowało zwiększenie i to diametralne przede wszystkim tonażu, który może się do Szczecina przemieszczać, a to wiąże się z inwestycjami w porcie w Szczecinie – mówił Marek Gróbarczyk. – Planujemy parę inwestycji, które mają strategiczne znaczenie nie tylko dla regionu, ale i dla państwa polskiego. Przede wszystkim jest to terminal zbożowy, agroterminal. Jeden chcemy umiejscowić dla panamaksów w Świnoujściu, a drugi – dla mniejszych jednostek, tych, które są najbardziej poszukiwane do transportu zboża w europejskiej strefie – właśnie w Szczecinie. Rozmowy nabierają dość energicznego tempa.

W porcie rosną przeładunki

Zdaniem wiceministra, wszelkiego rodzaju rozbudowa przede wszystkim infrastruktury paliwowej, która ma kluczowe znaczenie w wyniku embarga nałożonego na Rosję, to też domena Szczecina. Również rozwój związany z towarami masowymi, które w ostatnim czasie były odbierane w szczecińskim porcie, jak choćby węgiel.

– W wyniku tej modernizacji pozyskamy bardzo dużo nowych terenów – dodał M. Gróbarczyk. – Tak jak zapowiadaliśmy na Kongresie Morskim, plan podwojenia przeładunków wiąże się również ze Szczecinem.

Prezes ZMPSiŚ Krzysztof Urbaś mówił o wzrostach przeładunków w polskich portach, w tym w zespole Szczecin – Świnoujście, podczas gdy największe porty europejskie, amerykańskie czy chińskie zanotowały spadki.

– Wzrost w naszych portach jest utrzymywany, pomimo tego, że zdecydowanie zmalały przeładunki węgla – powiedział. – Mamy wzrost przeładunków zboża o 50 proc., LNG o 11 proc., zdecydowany wzrost oleju napędowego, bo prawie 40 proc. Perspektywy na koniec tego roku są bardzo dobre i jesteśmy przekonani, że we wszystkich polskich portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej ubiegłoroczne rekordy zostaną przekroczone.

Prezes Urbaś zapowiedział, że terminal agro, o którym wspominał wiceminister, ma powstać przy nabrzeżu Norweskim.

– Chcemy go ulokować na 11 ha, które przygotowujemy do przetargu – wyjaśnił. – Chcemy zapewnić dodatkowe możliwości przeładunku towarów agro w porcie Szczecin, mamy już zainteresowane firmy.

Dwie ważne portowe inwestycje

Krzysztof Urbaś zaznaczył, że dwie ważne inwestycje w porcie szczecińskim, w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego, są realizowane w trakcie normalnych prac prowadzonych przez operatorów.

– Gotowy jest pierwszy odcinek nabrzeża Czeskiego, kolejne na Czeskim i na Słowackim będą realizowane tak szybko, jak to jest tylko możliwe – podał prezes ZMPSiŚ. – Kończone będą w I i II kwartale przyszłego roku.

Podziękował posłom za przyjęcie ustawy o portach zewnętrznych, która pozwala na szybszą realizację inwestycji.

– Jesteśmy pełni optymizmu i uważamy, że nasze porty dalej będą się rozwijać, dalej będą zmieniać wzorzec obsługi w regionie bałtyckim i będą kreować nowe możliwości dla wszystkich gestorów ładunków – powiedział na koniec.

Jonatan Ściepaniuk, kierownik projektu w ZMPSiŚ, przybliżył szczegóły dotyczące inwestycji w rejonie Kanału Dębickiego. Na temat postępu prac mówił też dyrektor Piotr Arabczyk z Grupy NDI.

– Uważam, że jako Grupa NDI z sukcesem realizujemy – mówił P. Arabczyk. – Mamy wykonane 75 proc. kontraktu. Jest to bardzo dużo, patrząc na problemy, jakie mieliśmy przy Covidzie oraz z w związku z wybuchem wojny. Na kontrakt dostarczyliśmy kluczowe materiały, ścianki szczelne oraz rury w ilości 13 500 ton, z czego 8000 ton już jest wbudowanych. Mamy 162 odbojnice dostarczone, 80 proc. z nich już wbudowano. Najważniejszą częścią, którą teraz wykonujemy, jest etapowanie nabrzeża Czeskiego i Słowackiego. Reszta kontraktu, nabrzeże Fińskie, Norweskie i Duńskie są zaawansowane w 95 proc. Mamy do wykonania jeszcze ok. 700 m sześc. robót czerpalnych. Planujemy ok. 90 proc. tych robót wykonać w tym roku. Wprowadzamy w tym roku dodatkową pogłębiarkę, żeby osiągnąć nasz cel. Na rok 2024 pozostanie nabrzeże Czeskie i Słowackie.

Dzięki inwestycji można będzie przyjąć statki mające nawet 50 tys. ton towarów w ładowniach, dzięki czemu podwoi się ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu na rynku portów bałtyckich. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln zł.

W konferencji uczestniczyli też posłowie Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka oraz przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie z zastępcą dyrektora ds. technicznych Pawłem Szumnym.

(ek)

Film: Piotr Sikora