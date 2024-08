Na budowie terminalu instalacyjnego w Świnoujściu. Pogłębili i zasypali [GALERIA]

Fot. PRCiP

Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych wykonało prace czerpalne i zasypowe w Świnoujściu. Chodzi o inwestycję pod nazwą „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, czyli terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. PRCiP działało jako podwykonawca spółki PORR.

Przypomnijmy, że za część morską (hydrotechniczną) całej inwestycji odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a generalnym wykonawcą został PORR. Inwestorem części lądowej jest Orlen, który wraz z kanadyjskim partnerem Northland Power realizuje projekt budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Ma ją tworzyć 76 turbin wiatrowych o mocy 15 MW każda. Wykonawcą części lądowej jest Budimex. Planuje się, że terminal rozpocznie pracę w 2025 roku, a zatrudnienie w nim znajdzie ok. 100 osób.

Część morska obejmuje rozbudowę nabrzeży nr 1 i 2 oraz pogłębienie kanału wejściowego i basenu portowego oraz wykonanie konstrukcji nabrzeża nr 3 na długości ok. 300 metrów, co w przyszłości pozwoli na dalszy rozwój terminalu instalacyjnego. Docelowa głębokość techniczna przy nabrzeżach to 12,5 m.

W pierwszym etapie mają powstać dwa nowe nabrzeża o łącznej długości około 500 m. Będą miały 10 stanowisk do wstępnego montażu wież. Na lądzie powstaną place składowe.

Każde z dwóch dostępnych nabrzeży pozwoli na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 m i masie ok. 1200 ton każda. Umożliwią też operowanie największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, służącym do instalacji elementów morskich farm wiatrowych.

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych, działając jako podwykonawca, miało za zadanie „Wykonanie robót czerpalnych i zasypowych nabrzeża nr 1 i 2”.

– Zakres prac obejmował wykonanie robót czerpalnych na akwenie podejściowym do nowo budowanego terminalu instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi morskich farm wiatrowych do głębokości 12 m, a także roboty zasypowe za nowo posadowioną ścianką szczelną wzdłuż nabrzeży nr 1 i 2 o długości około 500 m, na powierzchni około 12 500 m kw. – informuje Agnieszka Królikowska z PRCiP. – Wykonano zasyp w ilości 155 500 m sześc. gruntem piaszczystym oraz przetransportowano i odłożono na klapowisku morskim 828 m sześc. gruntu namułowego.

PRCiP sprawowało też bieżącą kontrolę hydrograficzną nad prowadzonymi pracami. Trwały one od końca maja do lipca. Wcześniej (w lutym i marcu br.) przedsiębiorstwo wykonywało tam prace rozbiórkowe.

Dodajmy, że to największa firma pogłębiarska w Polsce. Istnieje na rynku od ponad 75 lat, wydobyła miliony metrów sześciennych urobku i uczestniczyła w wielu ważnych projektach morskich Rzeczpospolitej.

(ek)