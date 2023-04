Mieszkańcy Świnoujścia wyszli na ulice. Chcą dostępu do zabytków i plaży

Przypomnijmy, że wojewoda zachodniopomorski na wniosek Morskiego Oddziału Straży Granicznej i po zasięgnięciu opinii Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku wprowadził czasowy zakaz przebywania w odległości do 200 m wokół terminalu LNG w Świnoujściu. W ten sposób zablokował m.in. ul. Ku Morzu, która prowadzi do jednych z największych atrakcji województwa: latarni morskiej oraz Fortu Gerharda, a także uniemożliwił dotarcie na kąpielisko Warszów.

Przez półtorej godziny mieszkańcy Świnoujścia spacerowali po pasach przy rondzie w Łunowie. Była to manifestacja przeciw decyzji wojewody zachodniopomorskiego o zamknięciu drogi ul. Ku Morzu, która prowadzi do atrakcji turystycznych na wyspie Wolin. – Nie kwestionujemy potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa. Są alternatywy. Wystarczy trochę dobrej woli - mówili protestujący.

Rewolucja 2023-04-15 22:20:34 Jak można występować przeciw Kaczyńskim jeden jako obecnie główny rządzący ale asekuracyjnie rządzi z dalszego rzędu a drugi którego imieniem i nazwiskiem uświęcony jest gazoport.

Syrena 2023-04-15 22:20:10 Jakim świnoujskim muzeom niemiecki przewoźnik nie jest w stanie zapewnić? Nie mieszajcie Latarni którą zaraz zamkną zgodnie z prawem byście nie robili fermentu z tym niby muzeum postfaszystowskim i pruskim gruzem z kozami. To ma być muzeum? Turyści mają co zwiedzać na Uznamie i nie muszą tam jeździć skoro nie chcecie statkami wozić, lepiej nawet Latarnię widać z drugiej strony a Lubiewo zaprasza na swoje atrakcje. Nawet książkę napisali o Lubiewie

Hans 2023-04-15 22:13:22 Niemcy klaszczą z zachwytu że tak tanio ich interesy się pilnuje. I pruskie pamiątki i tamowanie gazoportu, tunelu i terminala kontenerowego. Ale jedno jest pewne jak by tu przyszli to by taki porządek zrobili że aktywiści potulnie aż do Wisełki by jeździli na plażę jakby jakiś herr Hans kazał bo Ordnung muss sein i żadnego baden baden przy Gasen Terminal nawet dla świętej ideologii na golasa Freie Korper Kultury

Lex 2023-04-15 22:01:43 Praworządność to nie jest mocna strona fortów , może pezez te kozy

Oho 2023-04-15 21:47:50 Znów się uaktywnił przeciwnik gazoportu i terminalu kontenerowego, rodzinnie powiązany z lewicą. Lepiej niech szpitala pilnuje.

Wania 2023-04-15 21:38:52 BOGUCKI musi odejść!!! Tego gościa powinni odsunąć od władzy.. To jest gość który jest ma swojego zdania i tylko służalczo wykonuje polecenia z Warszawy....Tragedia...Co teraz z nami będzie??? Świnoujście ????

Jeszcze raz 2023-04-15 21:37:44 Do Szczecina na Wały Chrobrego dać gazosyf. Zamknąć dla bezpieczeństwa Trasę Zamkową. W porcie zewnętrznym w Świnoujściu zorganizować port jachtowy. Zalesić pustynię po gazosrace i odbudować Osiedle Leśne w miejsce śmierdzącego OT PORTU (a propos spece od bezpieczeństwa - wyjdźcie z tego namiotu śmiesznego i interweniujcie w końcu, bo węgiel za bramą gazosyfu się znowu fajczy)! Niech pisowcy nie zapomną zabrać ze sobą pomnika smleńskiego i sobie go w d..pę wsadzić. Dzięki za uwagę. :)

Basia 2023-04-15 21:31:44 Jeżeli zamknęli ulice Ku Morzu, to niech znajdą inne rozwiązania. Ludzie muszą żyć.

HEJT STOP 2023-04-15 21:30:42 Niech Brudziński zostanie tam, gdzie jest. Niech wojewoda załatwi sprawę - zrobi te autokary czy jakąś drogę alternatywną wybuduje. Za co mu płacą?

stary 2023-04-15 21:19:39 parówkowym skrytożercom mówimy zdecydowane NIE

Wojewodo do dzieła! 2023-04-15 21:16:18 Narobiła nam Warszawka bałaganu to niech pan gada z tymi "specami" ze stolicy co to granatniki w szufladach chowają i niech przemówi im pan do rozsądku. Większy burdel się z tych waszych pomysłów o blokowaniu drogi zrobił, a to - jak znam Warszów, a znam dobrze - dopiero początek. Pamiętacie Papciaka z lng? Pewnie Warszów się mu po nocach śni! :D

Mówiłem... 2023-04-15 21:08:35 ... że budowa gazoportu w centrum miasta, to wymysł chorej głowy. Przez 10 lat pierdzielili, że to dobre, a taki terminal widoczny z okien to atrakcja turystyczna, a teraz nagle się zesrali, że to niebezpieczne i trzeba mandaty wstawiać i z pały walić w łeb turystów jak się któryś przypadkiem będzie pałętał po ścieżce rowerowej na plażę. Bareja jakby to zobaczył, to by żadnego filmu nie stworzył. Toż to w tym pisowskim burdelu rzeczywistość jest komedią. Taką tragi-komedią.

Gdzie Brudziński? 2023-04-15 21:05:15 Panie Brudziński - skoro pan tyle może, to niech pan wraca i niech pan załatwi jakieś normalne rozwiązanie tej sprawy. Wojewoda nic nie może, egzotyczny tercet Żmurkiewicz-PiS-PO też nic nie mogą. To może pan załatwi jakoś, żeby ludzie mogli przynajmniej autobusami jeździć na tą latarnię, a nie postawiliście jakiś namiot i zasieki i udajecie, że to uchroni gazoport jak ktoś przywali z rakietnicy lub z torpedy prz...li.

Niekumaty. 2023-04-15 20:32:18 Dlaczego PiS nie zbudował gazoportu w Warszawie tylko na Warszowie?

Magda 2023-04-15 20:07:36 Brawo mieszkańcy! Nie pozwólmy na kradzież! Kradzież naszych praw, nie oddamy plaży i zabytków

J.Marecki 2023-04-15 19:51:18 Proponuję sprawą zainteresować Pan EURIPOSŁA Brudzińskiego. Jestem pewny, że gdy zapozna się ze sprawą będzie chciał Świnoujściu pomóc. Adres można odszukać w Internecie bo ma przecież biura poselskie.

Karsibór 2023-04-15 19:33:34 Zamknąć latarnię a kozy wypędzić na łąkę w centrum Warszowa, na plażę tunelem do centrum lub do Lubiewa i sprawa rozwiązana. Zapraszamy też na Karsibór, tu jest nawet piękniej.

doBen 2023-04-15 19:24:14 To wtedy będziesz w zimie chrustem palił a grzał się przy ognisku ? Totalna ignorancja tematu czy przypadkowa próba sarkazmu ?

@ Basia 2023-04-15 19:23:55 To już lepiej giń, przepadnij!

Ale najazd trolli :D 2023-04-15 19:16:27 Ludzie podający się na za plażowiczów i mieszkańców piszą "plaża Warszewo" zamiast "Warszów" i oczywiście standardowe pierdu, pierdu o ruskich onucach. Serio - branie pieniędzy za trolling to jest gorsze niż dawanie dupy starych zwyrolom. Totalny brak wstydu. Matecki hejterze - pozdrawiam!

@ Gerwazy 2023-04-15 19:15:35 Czy ty cierpisz na pisofobię ? Porozmawiaj szczerze z lekarzem może ci coś POradzi ?

Bardzo dobrze 2023-04-15 19:07:35 Bezpieczeństwo Energetyczne jest ważniejsze niż prywatne interesy krzykaczy

Basia 2023-04-15 19:00:14 Szkoda że musimy protestować aby żyć.

brawo 2023-04-15 18:56:04 i bardzo dobrze - zrobcie drugi Paryz! naobiecywali , droge pobudowali a teraz nie mozna z niej korzystac? bezpieczenstwo najwazniejsze ale to nie mozna zrobic 3 metrowego betonowego muru, paru wiezyczek strazniczych i postawic wartownikow wojskowych ? skoro to instalacja kluczowa dla Panstwa to niech Wojsko jej pilnuje! A ludziom zezwolic tylko na przejazd bez zatrzymywania sie i bez chodzenia .np zorganizowanymi autobusami i autokarami. To bedzie kolejna atrakcja!

Kargul czyli Pawlak 2023-04-15 18:38:28 I po co wam ten gazoport? Czy rosyjski gaz źle wam się palił w kuchence?

Tytus Słomka 2023-04-15 18:36:04 Wspaniale że mieszkańcy potrafią wyrazić swoje niezadowolenie w formie protestu. oby było ich więcej może wtedy uda się przemówić władzy do rozsądku i zaaczną szukać rozwiązania które zezwoli na dalszy publiczny dostęp do drogi która prowadzi do tych wspaniałych atrakcji turystycznych

Regia 2023-04-15 18:23:09 Widać protest zabolał warszawskich decydentów, bo mamy tu najazd trolli bez znajomości lokalnych realiów, piszących kompletne bzdury na temat prawobrzeża i samego Świnoujścia. To znak, że zmierzamy w dobrym kierunku!

do rubla - ruskiego 2023-04-15 18:19:02 latarnie durniu odwiedza ponad 100 000 osób. I nikt nic na szale nie stawia bo tu nie ma żadnego konfliktu interesów RUSKI DURNIU. Trzeba po prostu przygotować alternatywne dojścia i metody KACAPSKI DURNIU które jeszcze nie zostały wykonane PROWOKATRZE i DURNIU. I przestać się wypowiadać w imieniu władzy i PIS bo to jak jest członkiem PIS. I nie przeszkadza mi to zwracać uwagę, że ludzie mają racę. Bo właśnie PIS różni się tym od twoich ruskich MOCODAWCÓW, że słucha ludzi i sprawę załatwi

Filip piękny 2023-04-15 18:16:19 Bezpieczeństwo jest ważne ale nie możemy pozwolić na odbieranie nam wolności i prawa do pracy A Niemcy z Adlera już zacierają ręce!! Tak PIS walczy o nasz interes HAŃBA!!!!! RECE PRECZ OD ZABYTKOW ŚWINOUJSCIA!!!

Takieee 2023-04-15 18:15:12 Oooo barwo mieszkańcy Świnoujścia!! Zakaz zabierania drogi do zabytków i plaży! Do bezpieczeństwa można podejść inaczej, są inne sposoby a nie zabieranie pracy setka osób!!!!

Anka 2023-04-15 18:14:19 Takie fajne miasto, a niestety tyle wstrętnych troll... cudowne jest to, że tylu mieszkańców się zjednoczyło w walce o zabytki i plaże. Nie odpuścimy, walczymy!

trolowanie 2023-04-15 18:14:16 widać z kilometra, że trole działają ! Trole, które nie maja pojęcia o czym piszą i o całej sprawie. Na dodatek prowokują wypowiedziami by zrobić z ludzi, którzy mają racje ruskich agentów, głupków i wariatów. Nikt nie chce blokować WARCHOWŁY trolowate terminala- nawet protest odbył się z dala od niego. To że nie macie żadnej wiedzy jak ważna jest turystyka na prawobrzeżu można Wam wybaczyć, ale obrażenie ludzi, którzy bronią swoich racji, miejsc pracy i standardu życia już NIE

Agateczka 2023-04-15 18:13:19 Oooo barwo mieszkańcy Świnoujścia!! Zakaz zabierania drogi do zabytków i plaży! Do bezpieczeństwa można podejść inaczej, są inne sposoby a nie zabieranie pracy setka osób!!!!

Szymon 2023-04-15 18:13:00 Bardzo dobrze! Niech protestują mają do tego prawo. Wstyd dla Wojewody za ten ruch!!!

Gerwazy 2023-04-15 18:09:18 Świnoujscie uczynić trzeba miastem zamkniętym ku chwale PIS, Lecha Kaczyńskiego i wojewody Boguckiego. Mieszkańców wysiedlić, a domy po nich rozdać działaczom PIS! W tunelu pod Świną posadzić pieczarki! Fort Gerharda uczynić polskim Alcatraz dla zwolenników Donalda Tuska! Niech zyje Zjednoczona Prawica!

rubel im nie śmierdz 2023-04-15 18:04:43 na szali stawiają jakieś dojście do plaży których w okolicy maja w bród i obiekt zabytkowy do którego rzadko kto chodzi i bezpieczeństwo tego rejonu, zachowują się jak ruskie pachołki

jg729 2023-04-15 18:01:27 Ciągle słychać lament mieszkańców Świnoujścia ile to czasu tracą na przeprawę na drugi brzeg, a tu nagle płacz, że nie mogą dojść na plażę i obowiązkowo odwiedzić latarnię. Nagle teraz odkryli te atrakcje! Obłuda, kto stoi za tym?

Popieram protestując 2023-04-15 17:59:17 wasz putin do usług. Jakby trzeba było pieniędzy to ja .zapłacę

Piotr 2023-04-15 17:55:35 Szokujace! Tyle tu osób lekceważących bezpieczenstwo naszego kraju! Chcecie miec gaz w domach? To ta infrastruktura MUSI BYĆ CHRONIONA !

Stateczki… 2023-04-15 17:44:25 Ale pierdololo z tymi stateczkami. Niemiecki przewoźnik, który przywiezie paru turystów dziennie. Można zwijać manatki. A wojewoda pitoli takie farmazony, bo w Szczecinie i tak nikt nie kuma o co chodzi.

@sporo tu trolli 2023-04-15 17:43:23 Gdyby obok Wałów Chrobrego powstał strategiczny dla Polski Gazoport, to dla bezpieczeństwa mogłaby też zapaść taka decyzja jak w Świnoujściu. Dziwne że nikt nie wspomina o ewentualnym zagrożeniu i ochronie LNG.

kamil 2023-04-15 17:40:43 a może by tak zablokować drogę dojazdową do gazoportu?

@Sporo trolii 2023-04-15 17:32:10 Ty ze swoimi POgladami to możesz zostać POlicjantem w Mińsku lub w Moskwie. Gazoport to strategiczny obiekt dla Polski i całego regionu i musi być strzeżony. tym bardziej ze przy naszej wschodniej granicy toczy się wojna .W trosce o nasze bezpieczeństwo każdy powinien wykazać się poświęceniem. POgoncie putina zakaz bedzie odwołany. Czy wybuchy NS2 niczego was nie nauczyly? Czy w Polsce zawsze musi działać piata kolumna? Putin i miedwiedew zacieraja ręce. Są rzeczy ważne i ważniejsze .Zenada

Ben 2023-04-15 17:25:42 Zamknąć ten gazoport i po krzyku, niech będzie turystyka

Rabin Jakub 2023-04-15 17:17:10 Brawo !!! Trzeba walczyć o swoje !! Co nam mieszkającym na Warszowie zostanie Beton i infrastruktura gazoportu a nie daj Bóg w przyszłości terminal kontenerowy Nie zgadzam się na to !!!!! Ręce precz od Zabytków Świnoujścia !!!!

Popieram 2023-04-15 17:11:52 Nie wolno ograniczać praw obywatelskich nie dając nic w zamian. 100 metrów by wystarczyło czemu jest dwieście a nie na przykład 500. Co zrobi rowerzysta albo pieszy? Muszą pójść na ustępstwa

@Plażowicz z Lubiewa 2023-04-15 16:57:48 Warszewo jest w Szczecinie i nie ma plaży ignorancie. Warszów, mówi ci to coś?

Michał 2023-04-15 16:54:56 Bardzo dobrze że mieszkańcy nie boją się pokazać swojego niezadowolenia w sprawie zamknięcia drogi. Mam szczerą nadzieję że protesty i publiczne niezadowolenie skłonią władzę do szybkiej próby znalezienia rozwiązania które pozwoli zachować bezpieczeństwo gazoportu ale umożliwi też dostęp turystą do atrakcji turystycznych które stały się wręcz wizytówką miasta.

AA 2023-04-15 16:50:27 szkoda mi tych ludzi bo mi się wydaje że dziś wszystko można pogodzić i zabezpieczyć tak by oni też mogli dojść do plaży czy latarni. Dlaczego tego tak się nie robi?

KALESON 2023-04-15 16:47:38 już jakieś boty robią z dzieci, które przyszły z rodzicami protestować ruskich agentów :-)))) W tym państwie nawet obrona interesu społecznego to obca agentura- jak w ROSJI ! Walczcie o swoje prawa i piszcie wyżej najlepiej do Jarosław Kaczyńskiego bo jestem pewien, że być może rząd nie wie co tu się na dole wyprawie.

dd 2023-04-15 16:45:14 trochę nie rozumiem bo w radio mówili, że niby są jakieś statki i inna droga to jak jest naprawdę skoro Ci ludzie protestują- jest ta droga czy jej nie ma?

J23 2023-04-15 16:44:20 Najpierw chwalili się że to ONI wybudowali Gazoport a teraz Gazoport jest Pisowski i ma iść won ;))) , i tacy chcieli mieć coś do powiedzenia w Brukseli, Berlinie, Moskwie czy Waszyngtonie, przecież tam nawet dziecko ich by ogrywało. Ale skoro już się pokazali to dobrze że zrobiono zdjęcia i służby się tym pewnie zajęły. Putin i Miedwiediew na fejsbuniu już lajkują ten "protest" ;)) a reszta informacji i tak schodzi na właściwe serwery ;))). Pegazusów tu nie trzeba ;)))

POKOnani 2023-04-15 16:41:05 POKOnani robią z siebie POkemony, dla mnie sPOKO

Ludmiła 2023-04-15 16:38:23 Tak trudno zrobić drogę obok żeby ludzie mieli jak iść na plażę?

Brawo 2023-04-15 16:36:04 tak trzymać! Decyzję powinny wziąć pod uwagę lokalne społeczeństwo i zapewnić jakąś alternatywę!

Kjjj 2023-04-15 16:32:15 Popieram!!! Walczymy!!!!

Sporo tu trolli 2023-04-15 16:31:23 Sporo tutaj trolli PiS, które tradycyjnie sieją dezinformacje. Prawda jest taka, że zakaz nie ma żadnego sensu, a blokowanie drogi do atrakcji turystycznej i plaży zrujnuje ludzi. To tak jakby w Szczecinie zamknąć Wały Chrobrego. Niech służby pilnują gazoportu i tyle, a nie policja czy straż graniczna z jakimiś namiotami cyrk robi. Dobrze, że nie zostałem policjantem, bo musiałbym pewnie brać udział w takich pokazówkach.

Elgia 2023-04-15 16:30:47 Całym sercem z protestującymi! Dość pomiatania Obywatelami, a alternatyw się szuka przed podjęciem decyzji, a nie po, skazując tak wielu ludzi na utratę pracy i zarobku.

Kaj 2023-04-15 16:30:12 Popieram! Walczcie o swoje!!!!

@Zorientowany 2023-04-15 16:29:03 Jakoś słabo jesteś zorientoewany. W terminal kontenerowy chce zainwestować firma, która nie ma nic wspólnego z Chinami. Tu jest Polska, a nie Niemcy.

Ulka 2023-04-15 16:26:47 Brawa dla mieszkańców! Nie poddajemy się!

Pajacowanie 2023-04-15 16:24:59 Putin lubi to.

ZKA 2023-04-15 16:22:36 Za jazdę motorem po chodniku mandacik 1500 zł i punkty

@plażowicz 2023-04-15 16:10:36 Nie został zabrany żaden dostęp do plaży! Po prostu objęto ograniczeniem obszar 200 metrów plaży przylegający do ważnej infrastruktury krytycznej dla kraju ale także dla innych państw członków NATO i UE, którzy korzystają z gazoportu. Przecież tej plaży jest tam co najmniej 8 kilometrów aż do Międzyzdrojów. Natomiast najpiękniejsza plaża znajduje się i tak na Uznamie gdzie ma błękitną flagę i jest najszerszą plażą w Polsce. Trzymajmy się faktów

Pisowcy - won! 2023-04-15 16:09:12 No to PiS może już w Świnoujściu nie wychodzić na ulicę. Skandal - można było to normalnie załatwić. Ku Morzu, zamknięta, a ul. Barlickiego (też 200 metrów) już nie. Można? Można. Tylko zła wola i brednie o bezpieczeństwie. Ten teren miał być zawsze dostępny, a strefa buforowa jest - za ogrodzeniem. To co za brednie wojewoda opowiada?

qwertz 2023-04-15 16:07:50 i bardzo dobrze, wyjść na ulicę, pogonić wojewódę, gaz-system, i cały ten popis, tylko co potem?

Zorientowany 2023-04-15 15:53:01 Wojewoda pewnie niewiele może. Myślę, że on nawet może zdawać sobie sprawę, że to głupie, ale zawsze może zwalić winę na tych tajemniczych speców (chociaż PiS to ma takich speców w służbach mundurowych jak ten komendant co z granatnika pół komendy rozwalił, więc strach się bać co oni jeszcze wymyślą). Hasło "bezpieczeństwo" to kit, bo zaraz wyskoczy jakiś Chińczyk co chce tego terenu pod terminal kontenerowy. Żal Świnoujścia, żal plaży i żal najfajniejszych chyba zabytków w naszym województwie

Morsy 2023-04-15 15:51:41 Czy są tam morsy, bo kto inny w połowie ckwietnia będzie się kapał w morzu?

Plażowicz 2023-04-15 15:44:22 Rząd PiS dał im Gazoport dzięki czemu mają ogromne dochody, dał im tunel, dzięki któremu rozwinie się spokojny transport, a teraz..... zabrał im dostęp do wschodniej plaży. Ojej, jacy oni teraz są przez tą decyzję poszkodowani. A czy ktoś im wytłumaczył ile warte jest ich bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Polski?