Elektrownia przyłączona do sieci gazowej

We wtorek przekazano do eksploatacji gazociąg przyłączeniowy Przywodzie – Dolna Odra. W uroczystości wzięli udział m.in. minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wojewoda Zbigniew Bogucki, prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński, posłowie Michał Jach i Leszek Dobrzyński oraz przedstawiciele PGE. Fot. Gaz-System

Uroczyste przekazanie do eksploatacji gazociągu przyłączeniowego Przywodzie – Dolna Odra odbyło się we wtorek (26 września) na terenie węzła przyłączeniowego do elektrowni PGE Gryfino 2050. Dzięki inwestycji Gaz-Systemu dwa bloki gazowo-parowe będą zasilane gazem ziemnym, zapewniając niskoemisyjną produkcję energii elektrycznej mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego.



– Budowa bloków gazowo-parowych oraz infrastruktury sieciowej zasilającej w gaz te obiekty ma strategiczne znaczenie nie tylko dla regionu zachodniopomorskiego, ale również dla bezpieczeństwa energetycznego całego kraju – powiedziała podczas uroczystości minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. – Przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci przesyłowej Gaz-Systemu jest przykładem integracji sektora gazowego i elektroenergetycznego. Dzięki takim inwestycjom z wykorzystaniem niskoemisyjnego paliwa gazowego działamy z korzyścią dla środowiska naturalnego, ale również stwarzamy impuls do rozwoju gospodarczego dla lokalnego biznesu. Elektrownie gazowe są jednym z filarów nowej rzeczywistości energetycznej. Dzięki swojej elastyczności skutecznie wspierają stabilną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego efektywne bilansowanie.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zachodniopomorskim przedsiębiorcom i mieszkańcom wymaga strategicznych, ściśle ze sobą powiązanych inwestycji.

– Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia na Pomorzu Zachodnim największej elektrowni gazowej w Polsce – mówił wojewoda. – Jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie będzie spełniała rygorystyczne normy środowiskowe. Gazociąg przyłączeniowy umożliwi zasilanie nowych bloków gazowo-parowych gazem pochodzącym z terminalu LNG w Świnoujściu, dostarczanym poprzez gazociąg Szczecin – Lwówek oraz wybudowany w ramach projektu Baltic Pipe gazociąg Goleniów – Lwówek. To pokazuje kompleksowe i odpowiedzialne podejście naszego rządu do nowoczesnych rozwiązań związanych z budową niezależnego od uwarunkowań zewnętrznych sektora energetycznego.



Zapewnienie gazu dla budowanych dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni PGE Gryfino 2050 o łącznej mocy 1340 MW jest odpowiedzią na potrzeby rynku w obszarze transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Gaz-System w ciągu 14 miesięcy (licząc od momentu podpisania umowy z wykonawcą do odbioru technicznego) wybudował gazociąg łączący nowobudowaną elektrownię gazowo-parową z krajowym systemem przesyłowym. Spółka zapewniła tym samym dostawy niskoemisyjnego paliwa, niezbędnego do produkowania energii elektrycznej.



– Oddajemy dziś do użytku kolejną inwestycję tak znaczącą dla budowania konkurencyjności naszej gospodarki – powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz-Systemu. – Rolą Gaz-Systemu jako strategicznej spółki skarbu państwa jest bycie nieodłączną częścią systemu bezpieczeństwa energetycznego kraju, tak poprzez zabezpieczenie ciągłości dostaw, jak i efektywne wspieranie paliwem gazowym polskiego przemysłu. Pragnę podziękować całemu zespołowi, wszystkim, którzy przyczynili się do oddania gazociągu przed czasem. Dzięki temu nasza firma dokłada kolejną cegłę do transformacji energetycznej kraju.



Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Operacyjnych, dodał, że inwestycje PGE w energetykę niskoemisyjną wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju i umożliwiają stopniową wymianę starych mocy w systemie na nowoczesne, spełniające najbardziej restrykcyjne przepisy.

– Dwa bloki gazowo-parowe przy Elektrowni Dolna Odra o mocy blisko 1400 MW będą zapewniać stabilne dostawy energii elektrycznej dla blisko 2,5 mln gospodarstw domowych, przy jednoczesnym obniżeniu emisji w Polsce o ok. 3 miliony ton dwutlenku węgla rocznie – poinformował. – Nasza inwestycja stanowi także bardzo istotny element rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego, który przełoży się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora energetycznego, a w konsekwencji także krajowej gospodarki.



Gazociąg przyłączeniowy Przywodzie – PGE Gryfino 2050 ma 63 km długości, a jego trasa przebiega przez siedem gmin województwa zachodniopomorskiego: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Bielice, Banie, Gryfino, Widuchową. Trasę gazociągu wyznaczono w taki sposób, aby nie kolidowała z zabudową mieszkaniową.

Podczas budowy zastosowano metody bezwykopowe, tzn. wykonano dwa przewierty o długości 557 m i 1437 m – pod rzekami Tywą i Płonią.

(ek)