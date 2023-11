Black Week – nie daj się nabrać! Przed nami weekend zakupów

Black Week czyli czas zakupowego przedświątecznego szaleństwa. Fot. archiwum

Przed nami weekend intensywnych wyprzedaży w sklepach. Choć „Czarny Piątek” może być okazją do zaoszczędzenia paru złotych na wymarzonych zakupach czy prezentach świątecznych, może być też przyczyną zbędnego wydania sporych kwot. Po pierwsze, dlatego że oszuści czyhający na nasze pieniądze w sieci, nie śpią, a po drugie, zarówno online, jak i podczas zakupów stacjonarnych możemy wydać znacznie większe kwoty niż planowaliśmy.

W tym roku ponad 63 proc. Polaków zamierza coś kupić w ramach Black Friday. Natomiast łącznie blisko 37 proc. rodaków jest niezdecydowanych lub niechętnych. Co ciekawe, mężczyźni częściej niż kobiety planują tego typu aktywność. Konsumenci przeważnie chcą wydać 400–500 zł i polować na obniżki rzędu 50-60 proc. Tyle że na takie raczej nie ma co liczyć, bo handel oferuje ledwie 20–30-procentowe zniżki.

Trzeba pamiętać, że od początku tego roku przedsiębiorcy, którzy informują o obniżce ceny towaru lub usługi, mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką - widać to zarówno na cenówkach w sklepach, jak i przy towarach kupowanych online.



– Przed wprowadzeniem nowych regulacji konsumenci nie mieli realnego narzędzia, punktu odniesienia, dzięki któremu mogliby zweryfikować hasła marketingowe obiecujące wyjątkowe okazje. Po zmianie prawa wystarczy, że zapoznają się z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką, która musi być widoczna przy towarze lub usłudze. To od niej przedsiębiorcy powinni obliczać wysokość rabatów i to ona jest teraz najważniejszą informacją dla kupujących – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przed wyjściem do sklepu zaplanuj, co chcesz kupić – pójście do sklepu z jasno określonym planem pozwoli Ci rozsądnie podejść do zakupów. Przejrzyj szafy, wtedy łatwo stwierdzisz, czy potrzebujesz kolejnej kurtki czy piątej pary butów. Nie kupuj pod wpływem impulsu i zaplanuj ile możesz wydać. Na zakupy wybierz się ze smartfonem, by szybko sprawdzić, ile dany produkt kosztuje w sieci lub w innych sklepach. Kupując w Internecie sprawdź ukryte koszty, np. wysyłkę, a przy zagranicznych sprawunkach - czy musisz zapłacić cło.

(kel)