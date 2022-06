Bezrobocie niższe niż w ubiegłym roku

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy, liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w maju 2022 roku wyniosła 41 645 osób. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 1319 osób (3,1 proc.), a w porównaniu z majem 2021 roku jest niższa o 9267 osób (18,2 proc.).

Według wstępnych danych na 2 czerwca 2022 roku, w urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego od 24 lutego zarejestrowano 1900 obywateli Ukrainy, w tym w ramach udzielonej pomocy związanej z konfliktem zbrojnym 1419 osób.

W województwie zachodniopomorskim do 2 czerwca 2022 roku 8392 obywateli Ukrainy podjęło zatrudnienie na mocy specustawy.

Urzędy pracy tak zapraszają poszukujących zatrudnienia: „Oferty są. Szukasz pracy? Możesz skorzystać z pomocy w jej szukaniu. Zgłoś się do powiatowego urzędu pracy. Pośrednictwo pracy to podstawowa usługa urzędu pracy. Skierowana jest do osób, które nie mają pracy lub które chcą ją zmienić. Pośrednik przedstawi ci oferty, które będą odpowiadały twoim kwalifikacjom. Przekaże ci też informacje o aktualnej i przewidywalnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki temu możesz zaplanować swoją karierę zawodową”. Warto skorzystać.

(reg)