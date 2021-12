Powrócił rynek pracownika. Więcej miejsc pracy, ale deficyty w wielu zawodach

Dane o bezrobociu w listopadzie są optymistyczne. Mamy drugi rok pandemii, ale w porównaniu do tego, co na rynku pracy działo się dwanaście miesięcy temu, możemy powiedzieć, że dziś - przy 7-procentowym wskaźniku bezrobocia - jest bardzo dobrze. Jednak nie wszędzie: o ile w Szczecinie mamy tylko 3,4 procent, to jednak są powiaty, gdzie jest ono dwucyfrowe, np., w białogardzkim to aż 17,2 proc.

Na koniec listopada 2021 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 43 200 osób bezrobotnych tj. o 7250 osób (14,4 proc.) mniej niż w analogicznym miesiącu 2020 roku i o 517 osób bezrobotnych (1,2 proc.) mniej niż na koniec października 2021 r. - podaje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7 proc. wobec 8,1 proc. rok wcześniej. W całej Polsce bezrobocie zmniejszyło się o 0,7 punktu procentowego w stosunku do listopada 2020 roku - z 6,1 na 5,4 procenta, a wzrostu bezrobocia w skali roku nie zanotowano w żadnym

