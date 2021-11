Brakuje rąk do pracy!

- Na rynku pracy wróciliśmy do czasów sprzed pandemii - mówi Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. - Pracowników potrzebuje budownictwo, transport, logistyka, handel. Pokazują to także dane: na koniec października bezrobocie w regionie wynosiło 7,1 proc., a osób bez etatu zarejestrowanych w urzędach pracy było 43 700 - niemal tyle samo co na koniec 2019 roku, czyli w czasie, gdy jeszcze pracodawcy nie musieli zmagać się z koronawirusowym lockdownem.

Eksperci rynku pracy wieszczą, że są branże, które teraz - w okresie przedświątecznym - przyjmą każdą liczbę pracowników. Na stałe, ale również na krótki gorący grudniowy czas.

- Niektóre branże w trybie pilnym poszukują „pomocników Świętego Mikołaja", bo to od ich znalezienia uzależnione jest, czy prezenty trafią na czas do klientów. Ważna jest również obsługa sklepowa, bo akurat w tej branży pracowników od wielu miesięcy bardzo brakuje. Zgłaszają się również restauracje, które potrzebują wsparcia w realizacji zamówień świątecznych. Najwięcej jednak brakuje kurierów i osób pracujących w spedycji. Tutaj

