Terminal instalacyjny coraz bliżej

Lądowa część terminalu instalacyjnego powstanie na terenie o powierzchni blisko 20 ha. Fot. ZMPSiŚ

Grupa Orlen wyłoniła wykonawcę lądowej części terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. To firma Budimex. Prace budowlane rozpoczną się w październiku, a zakończą na przełomie 2024 i 2025 r. Docelowo terminal umożliwi instalację ponad 80 morskich turbin wiatrowych rocznie i będzie w stanie obsłużyć projekt Baltic Power i inne planowane inwestycje wiatrowe.

Lądowa część terminalu instalacyjnego, za którą odpowiada spółka Orlen Neptun, powstanie w porcie w Świnoujściu, na terenie o powierzchni blisko 20 ha. Jego rolą będzie przeładunek i składowanie kluczowych elementów morskich turbin wiatrowych, takich jak wieże, łopaty i gondole. Terminal będzie mógł też przyjmować nadbudówki morskich stacji transformatorowych, ważące nawet 24 000 t. W ramach projektu powstanie również infrastruktura komunikacyjna oraz nowe zabudowania warsztatowe i administracyjno-biurowe. Inwestycja w Świnoujściu będzie dogodnie skomunikowana wszystkimi środkami transportu: kolejowym, promowym, lotniczym i drogowym. Położenie w głębi lądu zagwarantuje optymalne warunki pogodowe w trakcie budowy i eksploatacji inwestycji. Terminal docelowo będzie obsługiwać ok. stu pracowników.

– Uruchomiony w porcie w Świnoujściu terminal będzie pierwszą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie tego typu budowlą obsługującą projekty offshore wind – powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu. – Wybór wykonawcy terminalu to kolejny ważny punkt harmonogramu projektu, który w sierpniu pozyskał warunkową decyzję inwestycyjną.

Świnoujski terminal WTIV (z ang. wind turbine installation vessel) umożliwi m.in. budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o zainstalowanej mocy 1140 MW zlokalizowanej na wodach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Jak deklaruje inwestor, polski terminal będzie obsługiwał inwestycje realizowane także na wodach niemieckich, szwedzkich oraz duńskich.

Zgodnie z podpisaną 8 września ze spółką Orlen Neptun II umową, Budimex zrealizuje część lądową inwestycji za ponad 118 mln zł.

– Realizacja kontraktu będzie się wiązała m.in. z robotami ziemnymi, takimi jak niwelacja terenu, transport kruszywa oraz jego rozkładanie – poinformował Jakub Długoszek, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego w firmie Budimex. – Od podstaw wykonamy także wszelkie prace związane z budową pomieszczeń administracyjno-biurowych, magazynu oraz parkingów. Prace potrwają 17 miesięcy.

W ostatnim czasie Budimex zakończył kilka ważnych inwestycji na Pomorzu Zachodnim, m.in. z końcem sierpnia oddano kluczową dla mieszkańców Szczecina obwodnicę Przecławia i Warzymic. W tym roku ma być gotowy most nad rzeką Regalicą. Budimex przebudował również terminal promowy w Świnoujściu.

Za budowę części hydrotechnicznej terminalu instalacyjnego odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który wkrótce rozstrzygnie postępowanie przetargowe na dwa nowe nabrzeża. Równolegle pogłębiony zostanie tor wodny na odcinku od obrotnicy mielińskiej do nowego terminalu.

Nowe nabrzeża będą miały ponadstandardowe jak na warunki portowe parametry techniczne, głównie w zakresie dopuszczalnych obciążeń użytkowych. Pozwoli to na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 m i masie ok. 1000 ton każda. Długość nabrzeży, wynosząca w obu przypadkach blisko 250 m, umożliwi operowanie w Świnoujściu największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji turbin o mocy 15 MW i większych, oraz ponad 200-metrowym statkom typu heavy lift służącym do transportu elementów składowych wiatraków.

Zgodnie z założeniami, terminal posłuży w pierwszej kolejności do instalacji komponentów morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. To najbardziej zaawansowany projekt w polskiej części Bałtyku. Niedawno Grupa Orlen i Northland Power zawarły umowy kredytowe na finansowanie wspólnego projektu Baltic Power. Porozumienie zawarte z konsorcjum 25 polskich i międzynarodowych instytucji finansowych jest jednym z kluczowych elementów procesu przygotowania inwestycji. Całkowity budżet projektu szacowany jest na ok. 4,73 mld euro.

– Pomimo niezwykle dynamicznie zmieniającego się otoczenia, projekt Baltic Power przygotowywany jest zgodnie z harmonogramem i chcemy, by już w 2026 roku zasilał czystą energią 1,5 mln gospodarstw domowych – podkreślił Daniel Obajtek.

Projekt Baltic Power ma zabezpieczone umowy na wszystkie kluczowe komponenty, w tym turbiny, morskie i lądowe stacje elektroenergetyczne, kable oraz fundamenty – wraz z ich produkcją, transportem i instalacją. Posiada także pozwolenia na budowę lądowej części inwestycji oraz pozwolenie na budowę morskiego przyłącza elektroenergetycznego, służącego do wyprowadzenia energii z farmy na ląd.

Farma powstanie ok. 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, i będzie się składała z 76 najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 15 MW. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku rozpocznie produkcję energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Grupa Orlen posiada ponad 51 proc. udziałów w Baltic Power.

– Te wszystkie działania wpisują się w założenia strategii Grupy Orlen, która zakłada, że koncern w ciągu kilku najbliższych lat będzie posiadać ok. 9 GW mocy w energetyce odnawialnej, w tym aż 5,8 GW ze źródeł offshore wind – zauważył Robert Nowicki, prezes spółki Orlen Neptun. – Inwestycje morskie zamierzamy realizować zarówno na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu, jak i na Ławicy Słupskiej.

