Jest zgoda na budowę terminalu instalacyjnego w Świnoujściu

Tanie turbiny

2023-08-29 21:10:46

są z Niemiec do wzięcia - Niemcy rozbudowują kopalnię węgla brunatnego Garzweiler (leżącą miedzy miejscowościami Grevenbroich i Erkelenz), by powiększyć odkrywkę zdemontują 8 turbin wiatrowych. My nasze kopalnie zamykamy a Niemcy rozbudowują to może choć taniej używane turbiny kupimy?