Koniec przygotowań terenu pod terminal w Świnoujściu

Przygotowanie terenu, na którym powstanie terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych, wkracza w końcową fazę. Inwestycja w Świnoujściu ma zostać uruchomiona na przełomie 2024 i 2025 r., a pierwszym projektem realizowanym przy jej wykorzystaniu będzie Baltic Power, wspólne przedsięwzięcie Grupy Orlen i kanadyjskiej spółki Northland Power.

– Już w sierpniu rozstrzygniemy przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji – podało Biuro Prasowe Orlenu. – Port, który będzie operował w 2025 roku, będzie kluczowy dla naszej farmy Baltic Power i pozostałych projektów wiatrowych spółki Orlen Neptun.

Lądowa część terminalu instalacyjnego, za którą odpowiada spółka Orlen Neptun, powstanie na blisko 20-hektarowym terenie. Znajdą się na nim przede wszystkim powierzchnie do składowania elementów morskich turbin wiatrowych takich, jak: wieże, łopaty i gondole. Dodatkowo, w ramach projektu powstanie infrastruktura komunikacyjna oraz nowy budynek warsztatowy i administracyjno-biurowy dla klientów terminalu.

Za budowę części hydrotechnicznej inwestycji odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Trwają postępowania przetargowe na rozbudowę istniejących nabrzeży. Oferty na inżyniera tej inwestycji można składać do 16 sierpnia, a dotyczące robót budowlanych – do końca tego miesiąca.

Równolegle pogłębiony zostanie także tor wodny na odcinku od obrotnicy mielińskiej do nowego terminalu.

Nowe nabrzeża będą się charakteryzowały ponadstandardowymi jak na warunki portowe parametrami technicznymi, głównie w zakresie dopuszczalnych obciążeń użytkowych. Pozwoli to na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 metrów i masie około 1000 ton każda. Długość nabrzeży, wynosząca w obu przypadkach ok. 250 metrów, umożliwi operowanie największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji turbin o mocy 15 MW i większych.

Zgodnie z założeniami, terminal posłuży w pierwszej kolejności do instalacji komponentów morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, najbardziej zaawansowanego projektu morskich farm wiatrowych w Polsce. Później będzie wykorzystywany do realizacji kolejnych inwestycji. Co ważne, port w Świnoujściu ze względu na swoją lokalizację będzie mógł oferować obsługę nie tylko polskich instalacji, ale również zagranicznych, np. prowadzonych na wodach niemieckich, szwedzkich i duńskich.

