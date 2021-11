Znamy finalistów naszego plebiscytu teatralnego!

Nasz plebiscyt teatralny pn. „Bursztynowy Pierścień” ciągle trwa, ale – uwaga, uwaga! – znamy już finalistów. To Państwo zdecydowali, przesyłając SMS-y oraz głosując na kuponach, którzy aktorzy/aktorki spośród nominowanej dwudziestki przeszli do finału. Podobnie rzecz się ma ze spektaklami. Jurorzy nominowali piętnaście przedstawień, a nasi czytelnicy wybrali dziesięć, które znalazły się w finale.

Przedstawmy zatem aktorów/aktorki z finałowej dziesiątki: Olga Adamska, Maja Bartlewska, Dominika Dębiec, Małgorzata Iwańska, Mirosław Kucharski, Adam Kuzycz-Berezowski, Tomasz Łuczak, Krystyna Maksymowicz, Marcin Sztendel i Paweł Wdówka. Teraz czas na finałowe spektakle: „Bambi, opowieść leśna”, „Czy mnie lubisz doktorze”, „Lalka”, „Mbambo”, „My hrabiny nie płaczemy”, „Noc kolorowych chmur”, „Skarb”, „Świecie dziwny / Coming Together”, „1888. Willa miłości” oraz „Żeby umarło przede mną”.

Zapraszamy do drugiego etapu głosowania – ten będzie trwał do 26 listopada do godz. 12. Przedstawiamy zatem dwie listy finalistów – spektakli i aktorek/aktorów. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy na numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. W "Kurierze Szczecińskim" znajdą Państwo kupon do głosowania. Po wypełnieniu można go wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku naszej redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Olga Adamska („Chwila nieuwagi” – Teatr Polski oraz „My hrabiny nie płaczemy” – Niezależna produkcja Olgi Adamskiej – impresariat Fundacja Kultury West&Art) – BURSZTYN.1

Maja Bartlewska („Matylda mierzy wysoko” – Teatr Lalek „Pleciuga”) – BURSZTYN.2

Dominika Dębiec („Skarb” – Teatr Nie Ma) – BURSZTYN.4

Małgorzata Iwańska („Weekend z R.” – Teatr Polski) – BURSZTYN.6

Mirosław Kucharski („Strach się bać” – Teatr Lalek „Pleciuga”) – BURSZTYN.9

Adam Kuzycz-Berezowski („Lalka” – Teatr Współczesny) – BURSZTYN.10

Tomasz Łuczak („Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” – Opera na Zamku) – BURSZTYN.13

Krystyna Maksymowicz („Mbambo” – Teatr Współczesny) – BURSZTYN.14

Marcin Sztendel („Tschick” – Teatr Polski) – BURSZTYN.17

Paweł Wdówka („Wizje miłości / Mity” – Opera na Zamku) – BURSZTYN.19

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Bambi, opowieść leśna” (Teatr Lalek „Pleciuga”) – BURSZTYN.21

„Czy mnie lubisz doktorze” (Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera) – BURSZTYN.22

„Lalka” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.25

„Mbambo” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.26

„My hrabiny nie płaczemy” (Niezależna produkcja Olgi Adamskiej – impresariat Fundacja Kultury West&Art) – BURSZTYN.28

„Noc kolorowych chmur” (Teatr Polski) – BURSZTYN.29

„Skarb” (Teatr Nie Ma) – BURSZTYN.30

„Świecie dziwny / Coming Together” (Opera na Zamku) – BURSZTYN.32

„1888. Willa miłości” (Willa Lentza) – BURSZTYN.33

„Żeby umarło przede mną” (Bałtycki Teatr Dramatyczny) – BURSZTYN.35