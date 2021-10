Wybierzmy najlepszych!

Zaczynamy tegoroczną edycję plebiscytu teatralnego pn. Bursztynowy Pierścień, organizowanego przez naszą gazetę! To będzie podsumowanie sezonu artystycznego 2020/2021 w zachodniopomorskich teatrach, który przyniósł niemal czterdzieści premier.

To duża ilość nowych produkcji, biorąc pod uwagę, że to był kolejny sezon przerywany, kilka razy!, przez pandemię. Przez wiele tygodni teatry przecież były zamknięte, co spowodowało odwoływanie albo przekładanie premier przedstawień. Kiedy wiosną znów aktorzy mogli grać przed publicznością w salach teatralnych, wszystko zostało nadrobione - i to z nawiązką! Przez zaledwie kilka tygodni, do końca sezonu, odbyło się około dwudziestu premier. Takiej sytuacji dotąd nie było na scenach naszego regionu.

Jak głosować?

W posezonowym bilansie jurorzy zdecydowali, że mimo sporej ilości spektakli, nominują do nagrody piętnaście z nich - zamiast dwudziestu, na co pozwala regulamin plebiscytu. W tym zestawieniu znalazły się nowe sceny teatralne - Willa Lentza i Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera, a także Niezależna produkcja Olgi Adamskiej - impresariat Fundacja Kultury West&Art. Inaczej rzecz się ma z nominacjami aktorskimi - tu wybrano dwadzieścia nazwisk artystów. Najwięcej kreacji aktorskich doceniono ze spektaklu "Lalka" Teatru Współczesnego, bo aż trzy.

Zapraszamy więc do głosowania! Przedstawiamy dwie listy – spektakli i aktorek/aktorów nominowanych do naszej teatralnej nagrody pn. „Bursztynowy Pierścień”. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Uwaga! Na spektakle i aktorów zagłosujemy dwuetapowo: 1 listopada zakończy się pierwszy etap, w którym zostaną wyłonieni finaliści (po 10 aktorów/aktorki oraz tyle samo spektakli).

Jurorzy też przyznają nagrody

Warto dodać, że równolegle do nagród publiczności dwa swoje Bursztynowe Pierścienie, dla najlepszego spektaklu i aktorki/aktora, przyzna też jury. Podczas grudniowej, finałowej gali wręczone zostaną również dwie inne nagrody tego grona: Srebrna Ostroga – dla najbardziej obiecującej młodej osobowości na zachodniopomorskiej scenie – oraz Wielka Nagroda Jury. Przedstawmy zatem grono jurorskie: Monika Gapińska – przewodnicząca jury, "Kurier Szczeciński", Małgorzata Frymus - Polskie Radio, Małgorzata Klimczak - portal "Dziennik Teatralny", Anna Kosiorowska - prawniczka, miłośniczka teatru, Małgorzata Stoltman - "kaowiec" Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW, Radosław Bruch - portal wSzczecinie.pl, Piotr Michałowski - Uniwersytet Szczeciński, Leszek Zalewski - aktor, reżyser, Daniel Źródlewski - "Prestiż". ©℗

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Olga Adamska („Chwila nieuwagi” - Teatr Polski oraz "My hrabiny nie płaczemy" - Niezależna produkcja Olgi Adamskiej - impresariat Fundacja Kultury West&Art) – BURSZTYN.1

Maja Bartlewska ("Matylda mierzy wysoko" - Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.2

Arkadiusz Buszko („Lalka” - Teatr Współczesny oraz "1888. Willa miłości” - Willa Lentza) – BURSZTYN.3

Dominika Dębiec („Skarb” - Teatr Nie Ma) – BURSZTYN.4

Żanetta Gruszczyńska - Ogonowska („Kora. Falowanie i spadanie” - Bałtycki Teatr Dramatyczny) – BURSZTYN.5

Małgorzata Iwańska („Weekend z R.” - Teatr Polski) – BURSZTYN.6

Jeppe Jakobsen („Świecie dziwny / Coming Together” - Opera na Zamku) – BURSZTYN.7

Przemysław Kowalski („Tschick” - Teatr Polski) - BURSZTYN.8

Mirosław Kucharski („Strach się bać” - Teatr Lalek Pleciuga) - BURSZTYN.9

Adam Kuzycz - Berezowski („Lalka” - Teatr Współczesny) – BURSZTYN.10

Paulina Lenart - Majtas ("Matylda mierzy wysoko" - Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.11

Marta Łągiewka („Być tam, gdzie się nie jest” oraz „Halo Ziemia!” - Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.12

Tomasz Łuczak („Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” - Opera na Zamku) – BURSZTYN.13

Krystyna Maksymowicz („Mbambo” - Teatr Współczesny) – BURSZTYN.14

Joanna Matuszak („Lalka” – Teatr Współczesny) – BURSZTYN.15

Jacek Piotrowski („Weekend z R.” - Teatr Polski) – BURSZTYN.16

Marcin Sztendel („Tschick” - Teatr Polski) – BURSZTYN.17

Pavlo Tolstoy („Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” - Opera na Zamku) – BURSZTYN.18

Paweł Wdówka („Wizje miłości / Mity” - Opera na Zamku) – BURSZTYN.19

Beata Zygarlicka („Mbambo” - Teatr Współczesny) – BURSZTYN.20

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Bambi, opowieść leśna” (Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.21

"Czy mnie lubisz doktorze" (Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera) – BURSZTYN.22

„Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” (Opera na Zamku) – BURSZTYN.23

"Kongres futurologiczny” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.24

„Lalka” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.25

„Mbambo” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.26

"Musical Show" (Teatr Polski) – BURSZTYN.27

"My hrabiny nie płaczemy" (Niezależna produkcja Olgi Adamskiej - impresariat Fundacja Kultury West&Art) – BURSZTYN.28

„Noc kolorowych chmur” (Teatr Polski) – BURSZTYN.29

„Skarb” (Teatr Nie Ma) – BURSZTYN.30

„Strach się bać” (Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.31

„Świecie dziwny / Coming Together” (Opera na Zamku) – BURSZTYN.32

"1888. Willa miłości” (Willa Lentza) – BURSZTYN.33

„Tschick” (Teatr Polski) – BURSZTYN.34

"Żeby umarło przede mną" (Bałtycki Teatr Dramatyczny) – BURSZTYN.35

