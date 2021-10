Szczecin ma swą Melpomenę i aktorów „na sto dwa”

Tylko do najbliższego poniedziałku (1 listopada) można głosować w pierwszym etapie naszego plebiscytu pn. „Bursztynowy Pierścień”. Następnie zostaną wyłonieni finaliści, których podamy w gazecie weekendowej za tydzień. Wtedy też ruszy głosowanie w drugim etapie, a na gali wieńczącej konkurs ogłosimy zwycięzców. Wspomniana uroczystość, podsumowująca sezon artystyczny 2020/2021 w zachodniopomorskich teatrach, odbędzie się w mikołajki w Domu Kultury „Krzemień” na prawobrzeżu Szczecina. Zgodnie z tradycją, gospodarzem gali, poza naszą redakcją, będzie teatr, którego spektakl publiczność uznała za najlepszy w ubiegłorocznym plebiscycie. Wtedy widzowie nagrodzili, wysyłając do redakcji głosy SMS-owe oraz na kuponach drukowanych w „Kurierze Szczecińskim”, przedstawienie pt. „Rozbity Dzban” Teatru Nie Ma. Zatem ten zespół artystyczny będzie odpowiedzialny za program oraz oprawę bursztynowej gali.

Przypomnijmy, że historia naszego plebiscytu rozpoczęła się w 1965 roku, kiedy czytelnicy po raz pierwszy mieli szansę głosowania na swoich ulubionych aktorów oraz spektakle, jakimi się zachwycili. W dwóch pierwszych latach konkurs wygrała ta sama czwórka aktorów: Irena Brodzińska, Mirosława Lombardo, Zygmunt Apostoł i i Andrzej Kopiczyński. O tym ostatnim artyście już pisaliśmy, czas na kilka słów o pozostałych aktorach, którzy byli tymi pierwszymi z bursztynowymi nagrodami.

W latach 70. popularność Zygmuntowi Apostołowi przyniosła rola artysty w filmie „Nie lubię poniedziałku”. Wcześniej, bo od 1958 roku, z przerwami, związany był ze Szczecinem, z Operetką Szczecińską (stając się obok Ireny Brodzińskiej niekwestionowaną gwiazdą tej sceny) oraz Estradą Szczecińską. Grał także w Kabarecie Piosenki przy Klubie 13 Muz, a w „Kurierze Szczecińskim” prowadził stałą rubrykę muzyczną „Studio pod Apostołem”, w której popularyzował piosenki o tematyce szczecińskiej. W 1968 roku przeniósł się do Warszawy. Zajmował się także komponowaniem. Jego piosenki mieli w repertuarze m.in.: Hanka Bielicka, Alicja Majewska, Regina Pisarek, Danuta Rinn, Irena Santor, Ewa Śnieżanka, Bogdana Zagórska, Bogdan Czyżewski, Andrzej Dąbrowski, Jerzy Połomski, Paulos Raptis, Andrzej Rosiewicz, Zbigniew Wodecki. W 1965 roku wspólnie z Walerianem Pawłowskim (słowa) skomponował piosenkę – uwaga, uwaga! – pt. „Bursztynowy Pierścień”, oczywiście zainspirowaną naszą nagrodą. Oto fragment: „Każdy kogoś ma swojego/Swoje bóstwo, swoje «naj»/«Muzy» mają Gałczyńskiego/Adaś miał z Ewusią raj/Nos ma z pięścią kontakt ścisły/(Każdy bokser o tym wie…)/«Kurier» świetne ma pomysły/Hip, hip, hurra! Ye, ye, ye!/Telewizor ma antenę/Pięknie z nią w duecie gra/Szczecin ma swą Melpomenę/I aktorów «na sto dwa»”.

Irena Brodzińska to legenda sceny operetkowej Szczecina uwielbiana przez widzów. Od 1957 roku z przerwami jest związana ze Szczecinem. W tym samym roku zadebiutowała rolą Chinki Mi w „Krainie uśmiechu” F. Lehara (zagrała potem 130 przedstawień, które obejrzało ponad 80 tysięcy widzów). Artystka jest jedną z tych osób, które posiadają największą kolekcję Bursztynowych Pierścieni. Dwa lata temu pani Irena zaszczyciła swoją obecnością naszą bursztynową galę, a także wręczyła wtedy nagrodę najlepszej aktorce sezonu – Oldze Adamskiej.

Mirosława Lombardo w 1963 roku przeniosła się do Szczecina, gdzie została aktorką Państwowych Teatrów Dramatycznych. Na szczecińskiej scenie zadebiutowała rolą Anieli w „Ślubach panieńskich” Aleksandra Fredry. W 1966 roku wyjechała do Wrocławia, gdzie na scenach dramatycznych tego miasta występowała niemal do końca lat 90. Wystąpiła w tak wybitnych filmach, jak „Rękopis znaleziony w Saragossie” (1964), „Sanatorium pod Klepsydrą” (1973) – oba w reżyserii Wojciecha J. Hasa, „Wśród nocnej ciszy” (1978) w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego, „Austeria” (1982) w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. W 1964 roku zagrała Agnieszkę w społeczno-obyczajowym dramacie „Rachunek sumienia”, którego akcja rozgrywa się w powojennym Szczecinie. Film był adaptacją powieści Ryszarda Liskowackiego „Dzień siódmy i znowu pierwszy”.

Powróćmy jednak do tegorocznej edycji plebiscytu. Przedstawiamy zatem dwie listy – spektakli i aktorek/aktorów nominowanych, przez jurorów, do naszej teatralnej nagrody pn. „Bursztynowy Pierścień”. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy na numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Obok też znajdą Państwo kupon do głosowania. Po wypełnieniu można go wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku naszej redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Uwaga! Na spektakle i aktorów zagłosujemy dwuetapowo: 1 listopada zakończy się pierwszy etap, w którym zostaną wyłonieni finaliści (po 10 aktorów/aktorek oraz tyle samo spektakli). Równolegle do nagród publiczności dwa swoje Bursztynowe Pierścienie, dla najlepszego spektaklu i aktorki/aktora, przyzna też jury. Podczas grudniowej, finałowej gali wręczone zostaną również dwie inne nagrody tego grona: Srebrna Ostroga – dla najbardziej obiecującej młodej osobowości na zachodniopomorskiej scenie – oraz Wielka Nagroda Jury.

Namawiamy Państwa do śledzenia profili naszego plebiscytu na Facebooku oraz Instagramie, o nazwie: Bursztynowy Pierścień – tam znajdą Państwo m.in. sylwetki wszystkich nominowanych artystów oraz wiele ciekawostek. ©℗

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Olga Adamska („Chwila nieuwagi” - Teatr Polski oraz "My hrabiny nie płaczemy" - Niezależna produkcja Olgi Adamskiej - impresariat Fundacja Kultury West&Art) – BURSZTYN.1

Maja Bartlewska ("Matylda mierzy wysoko" - Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.2

Arkadiusz Buszko („Lalka” - Teatr Współczesny oraz "1888. Willa miłości” - Willa Lentza) – BURSZTYN.3

Dominika Dębiec („Skarb” - Teatr Nie Ma) – BURSZTYN.4

Żanetta Gruszczyńska - Ogonowska („Kora. Falowanie i spadanie” - Bałtycki Teatr Dramatyczny) – BURSZTYN.5

Małgorzata Iwańska („Weekend z R.” - Teatr Polski) – BURSZTYN.6

Jeppe Jakobsen („Świecie dziwny / Coming Together” - Opera na Zamku) – BURSZTYN.7

Przemysław Kowalski („Tschick” - Teatr Polski) - BURSZTYN.8

Mirosław Kucharski („Strach się bać” - Teatr Lalek Pleciuga) - BURSZTYN.9

Adam Kuzycz - Berezowski („Lalka” - Teatr Współczesny) – BURSZTYN.10

Paulina Lenart - Majtas ("Matylda mierzy wysoko" - Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.11

Marta Łągiewka („Być tam, gdzie się nie jest” oraz „Halo Ziemia!” - Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.12

Tomasz Łuczak („Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” - Opera na Zamku) – BURSZTYN.13

Krystyna Maksymowicz („Mbambo” - Teatr Współczesny) – BURSZTYN.14

Joanna Matuszak („Lalka” – Teatr Współczesny) – BURSZTYN.15

Jacek Piotrowski („Weekend z R.” - Teatr Polski) – BURSZTYN.16

Marcin Sztendel („Tschick” - Teatr Polski) – BURSZTYN.17

Pavlo Tolstoy („Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” - Opera na Zamku) – BURSZTYN.18

Paweł Wdówka („Wizje miłości / Mity” - Opera na Zamku) – BURSZTYN.19

Beata Zygarlicka („Mbambo” - Teatr Współczesny) – BURSZTYN.20

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Bambi, opowieść leśna” (Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.21

"Czy mnie lubisz doktorze" (Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera) – BURSZTYN.22

„Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” (Opera na Zamku) – BURSZTYN.23

"Kongres futurologiczny” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.24

„Lalka” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.25

„Mbambo” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.26

"Musical Show" (Teatr Polski) – BURSZTYN.27

"My hrabiny nie płaczemy" (Niezależna produkcja Olgi Adamskiej - impresariat Fundacja Kultury West&Art) – BURSZTYN.28

„Noc kolorowych chmur” (Teatr Polski) – BURSZTYN.29

„Skarb” (Teatr Nie Ma) – BURSZTYN.30

„Strach się bać” (Teatr Lalek Pleciuga) – BURSZTYN.31

„Świecie dziwny / Coming Together” (Opera na Zamku) – BURSZTYN.32

"1888. Willa miłości” (Willa Lentza) – BURSZTYN.33

„Tschick” (Teatr Polski) – BURSZTYN.34

"Żeby umarło przede mną" (Bałtycki Teatr Dramatyczny) – BURSZTYN.35

