Rodzinne wycieczki po Brandenburgii

Brandenburgia jako region turystyczny oferuje wiele możliwości wycieczek w gronie rodzinnym. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiedzanie ogrodu zoologicznego, pobyt w kąpieliskach termalnych czy też w parku przygód – tuż za zachodnią granicą Polski na starszych i młodszych gości czeka wiele atrakcji.

Park Cegielni Mildenberg to bardzo ciekawe miejsce i to nie tylko dla dzieci. Chcąc się o tym przekonać, warto najpierw dojechać tu zabytkową kolejką. Z pobliskiej przystani, która obecnie jest rzecznym portem – muzeum, transportowano do Berlina cegły, węgiel i inne materiały. Dziś znajduje się tu pole namiotowe i stacja kolejki, która kolejny przystanek na swojej trasie ma w Parku Cegielni na placu zabaw. Dzieci żądne przygód – wysiadać! Czekają tu na Was huśtawki, różne sprzęty do zabawy i wysoka wieża ze zjeżdżalnią. Tuż obok znajdziecie małe kąpielisko z doskonałymi miejscami na piknik oraz wypożyczalnię gokartów, za pomocą których można samodzielnie zwiedzać okolicę.

www.ziegeleipark.de/pl

Park Dzikich Zwierząt w Schorfheide to miejsce, gdzie można obserwować rodzime zwierzęta, dla których ten region był kiedyś domem. Obecnie w bardzo dużych zagrodach żyją tu mangalice, czyli świnie wełniaste oraz żubry i wilki. Pokazy karmienia tych ostatnich odbywają się raz dziennie, a więcej o ich sposobie życia można dowiedzieć się w specjalnym centrum edukacji. Są tutaj też place zabaw ze zwierzętami domowymi, które można głaskać do woli, a jeśli to wszystko nie wystarczy, to warto spróbować swoich sił we wspinaczce. Park wspinaczkowy znajduje się bezpośrednio na trasie do Parku Dzikich Zwierząt.

www.wildpark-schorfheide.de/pl

Ogród rodzinny w Eberswalde to miejsce doskonałej zabawy dla całej rodziny. Dzieci mogą się tu wyszaleć, korzystając z wodnych atrakcji i olbrzymiego placu zabaw, a dorośli odpocząć na okolicznych trawnikach lub po prostu pójść na lody. Zalane kanały budynku dawnej walcowni można eksplorować za pomocą rowerów wodnych, a potem wznieść się wysoko w górę na platformie zabytkowego dźwigu montażowego Eber, skąd roztacza się wspaniały widok na całe miasto Eberswalde, okolice i dalsze bajkowe atrakcje parku, czyli: Domek Baby Jagi, Magiczny Zamek, Kuchnię Czarownic i labirynt z pokrzyw.

www.familiengarten-eberswalde.de/pl

Baseny termalne NaturTherme Templin. Popływać razem z całą rodziną nawet wtedy, gdy na zewnątrz zrobi się już chłodno – to jest to! 1 lipca kompleks term został ponownie otwarty po gruntownym remoncie i obecnie jest na bieżąco dalej modernizowany. Trwa budowa nowego domku zabaw dla dzieci, który zostanie udostępniony małym gościom pod koniec tego roku. Będzie też nowa strefa saun, nowe szatnie i więcej pryszniców. Najlepiej to wszystko samemu zobaczyć i przetestować. W dniu swoich urodzin dzieci mogą bezpłatnie korzystać z kompleksu basenów. Będąc w Templinie, warto również odwiedzić wyjątkowo dobrą kawiarnio-lodziarnię.

pl.naturthermetemplin.com

Park filmowy Babelsberg to miejsce pełne atrakcji związanych z przemysłem filmowym ukazujące różne plenery i kulisy filmowe, charakteryzacje, muzeum, miasto piratów i straszydeł oraz naprawdę wyjątkowe pokazy kaskaderskie. Do tego jest kino akcji 4D, Domek Piaskowego Dziadka i jeszcze wiele, wiele innych propozycji. Uwaga: we wrześniu w poniedziałki i wtorki obiekt jest nieczynny.

www.filmpark-babelsberg.de