Parada statków na Haweli

„Hawela w płomieniach” to wielka parada statków z pokazami fajerwerków. Zgodnie z wieloletnią tradycją statki Poczdamskiej Białej Floty wyruszają wspólnie w wielki wieczorny rejs i uroczyście kończą główny sezon. Jest to paradny rejs poczdamskiego przedsiębiorstwa żeglugowego połączony z gigantycznym pokazem sztucznych ogni na wysokości jeziora Templin. W 2022 roku tradycja ta będzie kontynuowana w dniach 16 i 17 września. Imponująca defilada statków rozpocznie się w porcie w Poczdamie i skieruje się w stronę mostu Glienicke, gdzie dołączą do niej statki berlińskich armatorów i wspólnie obiorą kurs w kierunku na Caputh. „Havel in Flames”, czyli „Hawela w płomieniach” to nazwa pokazu i jednocześnie zapowiedź niesamowitego show.

www.schifffahrt-in-potsdam.de