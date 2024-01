Kamil Grosicki i Jens Gustafsson najlepsi w 69. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” ! [GALERIA]

W czwartek wieczorem, na Wielkiej Gali Mistrzów Sportu w gościnnych progach Hanzy Tower, dokonaliśmy podsumowania 69. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i trzech najwybitniejszych trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2023 roku. Rywalizację zdominowała grająca w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin, gdyż główne nagrody, głosami naszych Czytelników, wywalczyli kapitan granatowo-bordowych Kamil Grosicki (w „dziesiątce" znalazł się ponadto Wahan Biczachczjan) i trener portowców Jens Gustafsson, zaś decyzją kapituły plebiscytu Sponsorem Roku została firma „Toyota Kozłowski" od lat wspierająca Dumę Pomorza.

Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy lub Polski, albo w Pucharze Świata. W sportach drużynowych plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w drużynie najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria. Kryterium spełniło 41 sportowców i szkoleniowców, a spośród nich najlepszych wyłonili Czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego", głosując przeważnie na tradycyjnych, wycinanych z gazety papierowych kuponach, ale wysłano także sporo plebiscytowych SMS-ów.

Dziesięciu najlepszych sportowców

Dziesiątkę najlepszych zawodników otworzył, jak już wspomnieliśmy piłkarz Kamil Grosicki, aktualny kapitan Pogoni, z którą w poprzednim sezonie wywalczył IV miejsce w PKO BP Ekstraklasie, gwarantujące prawo gry w europejskich pucharach (Liga Konferencji Europy, w której portowcy doszli do III rundy eliminacyjnej), a obecnie w lidze szczecinianie też plasują się w czołówce (VI lokata), a ponadto doszli do ćwierćfinału Pucharu Polski. Swoją dobrą grą w klubie kapitan zasłużył na powrót do reprezentacji Polski, w której występował w meczach eliminacji mistrzostw Europy i towarzyskich.

Drugą lokatę zajął skoczek o tyczce Piotr Lisek, stały bywalec naszych plebiscytów, którego największym osiągnięciem Anno Domini 2023 było halowe wicemistrzostwo Europy. Jest to sportowiec bardzo medialny, pogodny, a nawet można powiedzieć wesoły, bezpośredni i bardzo medialny. We wrześniu mogliśmy go oglądać w telewizji w ekstremalnym show: „Ninja Warrior Polska”.

Na plebiscytowym podium stanął także podwójny motorowodny mistrz w prestiżowej Formule 500 Marcin Zieliński, który najpierw wywalczył złoty medal mistrzostw Europy, a sezon zakończył z przytupem, gdyż po po zakończeniu cyklu pięciu eliminacji (czeskie Jedovnice, polski Żnin, włoskie Boretto i Cremona oraz Bad Saarow w Niemczech) został mistrzem globu!

Tuż za podium znalazła się siatkarka Agnieszka Korneluk, a zaraz za nią jej koleżanka klubowa Martyna Łukasik. Obie zawodniczki to zdobywczynie Pucharu Polski i Superpucharu, a obecnie grają w europejskim pucharze CEV i z powodu środowego mecz we Włoszech nie mogły być na naszej gali. Ponadto obie siatkarki są reprezentantkami Polski i z kadrą wywalczyły brązowe medale Ligi Narodów oraz zdobyły kwalifikację olimpijską do igrzysk w Paryżu.

Szósta była warcabistka Natalia Sadowska, była mistrzyni świata, która w minionym roku po serii turniejów wywalczyła Puchar Świata już po raz czwarty! Ponadto wywalczyła dwa złote medale mistrzostw Europy (klasycznie drużynowo i w grze błyskawicznej) oraz wicemistrzostwo kontynentu w warcabach szybkich. W mistrzostwach Polski, rozgrywanych w formule open, czyli razem z mężczyznami zajęła III miejsce.

Kolejną lokatę zajął drugi piłkarz Pogoni spośród pretendentów, Ormianin Wahan Biczachczjan, który w klubie ma podobne osiągnięcia co triumfator Grosik, a ponadto występował w reprezentacji Armenii w spotkaniach eliminacji mistrzostw Europy oraz w meczach towarzyskich.

Na ósmej pozycji sklasyfikowany został pływak Konrad Czerniak, którego główny ubiegłoroczny sukces to złoty medal mistrzostw kraju.

Dziewiąte miejsce zajęła jedyna para w naszym plebiscycie, motorowodne małżeństwo Marta i Krzysztof Gockowscy, którzy wywalczyli międzynarodowe wicemistrzostwo Polski, ustępując jedynie załodze z Niemiec. W cyklu MP szczecinianie wygrali 3 eliminacje (m.in. na Bałtyku), ale w ostatnich zawodach stracili pozycję lidera.

Dziesiątkę zamyka aktualny mistrz Polski koszykarzy Andrzej Mazurczak i najlepszy zawodnik sezonu zasadniczego w sezonie 2022/2023, a jeszcze do niedawna grał z Kingiem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W obecnym sezonie nasi koszykarze zajmują teraz IV miejsce w Orlen Basket Lidze.

Uchylimy jeszcze rąbka tajemnicy, że tuż za nagrodzonymi, na 11. miejscu uplasował się kolega klubowy Mazurczaka - Zac Cuthbertson, szósty snajper poprzedniego sezonu. Za nim znalazł się kolarz GK Piasta Szczecin Maciej Bielecki, podwójny brązowy medalista mistrzostw kraju (indywidualnie i w drużynie), który obecnie startuje w Holandii w mistrzostwach Europy. „Szczęśliwe" 13. miejsce zajęła pływaczka MKP Szczecin Wiktoria Guść, dwukrotna mistrzyni Polski oraz i medalistka w wyścigach sztafetowych na Uniwersjadzie w Chinach (srebro) oraz młodzieżowych mistrzostwach Europy w Irlandii (złoto).

Najlepsi wśród trenerów

Rywalizację trenerów wygrał szwedzki szkoleniowiec Pogoni Jens Gustafsson, który mimo sukcesywnie, a ostatnio wręcz drastycznie redukowanego składu, cały czas utrzymuje portowców w czołówce PKO BP Ekstraklasy. W poprzednim sezonie Pogoń zajęła IV miejsce premiujące grą w LKE, gdzie m.in. dwukrotnie pokonała irlandzki Linfield. Obecnie portowcy są na VI pozycji w lidze i doszli do 1/4 finału PP.

Kolejne miejsca na podium zajęli trenerzy MKP Szczecin. Mirosław Drozd to jeden z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego pływania. Był na trzech igrzyskach z pięcioma pływakami. Jego podopieczni zdobywali medale mistrzostw świata i Europy. Jest niewątpliwie ikoną nie tylko pływania, ale i szczecińskiego sportu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia został pierwszym stypendystą Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2024 rok. Jego podopieczna 19-letnia Wiktoria Guść to aktualna mistrzyni Polski i medalistka Uniwersjady oraz młodzieżowych ME. Kolejną mistrzynią Polski trenującą pod jego okiem jest Klaudia Tarasiewicz.

Młodszy po fachu kolega M. Drozda, czyli Oskar Krupecki, został przed rokiem najmłodszym laureatem plebiscytu „Kuriera Szczecińskiego”. W 68-letniej historii Czytelnicy w kategorii trener roku nigdy wcześniej nie wybrali tak młodego szkoleniowca. Co ciekawe, młody szkoleniowiec wygrał przed rokiem nasz plebiscyt, mimo że w „10” najlepszych sportowców nie znalazł się żaden z jego podopiecznych. W tegorocznym plebiscycie w czołowej „10” znalazł się jego podopieczny Konrad Czerniak, który pod czujnym okiem trenera O. Krupeckiego walczy o wyjazd na czwarte w karierze igrzyska olimpijskie.

Tuż za podium znalazł się wiosenny trener piłkarek nożnych Pogoni Szczecin Robert Dymkowski, który z powodu ciężkiej choroby musiał zrezygnować z prowadzenia drużyny, a ta obecnie pod okiem następcy popularnego Dymka, czyli Piotra Łęczyńskiego, jest na półmetku rozgrywek liderem Orlen Ekstraligi. Za nim znalazł się szkoleniowiec koszykarzy Kinga Arkadiusz Miłoszewski, który doprowadził drużynę do mistrzostwa Polski i Ligi Mistrzów, a zespół nadal utrzymuje się w czołówce ligi i wywalczył przepustkę do Pucharu Polski. Naszym zdaniem piąta lokata trenera Kinga jest zbyt niska, ale tak zadecydowali Czytelnicy...

Oprócz głosowania Czytelników, nagrody specjalne przyznała kapituła plebiscytu. Imprezę Roku została wybrana XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych - Zachodniopomorskie 2023, zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Pomorze Zachodnie, a w ich imieniu wykonawcą przedsięwzięcia była Zachodniopomorska Federacja Sportu. Tytuł Sponsor Roku otrzymała rodzinna firma „Toyota Kozłowski", od wielu lat wspierająca piłkarzy Pogoni, która w ubiegłym roku została sponsorem głównym klubu. Sponsorowanie to opiera się głównie na sentymencie do klubu, a nie na liczeniu potencjalnych korzyści... Klubem Roku został bezapelacyjnie King Szczecin koszykarzy, a mistrzostwo kraju i Liga Mistrzów to świetna rekomendacja. Młodzieżowcem Roku wybrano pięściarza Skorpiona Szczecin Mateusza Bereźnickiego, który zajął III miejsce Igrzysk Europejskich i zwyciężył w mistrzostwach Polski do lat 23. Nie pojechał w ramach bojkotu na mistrzostwa świata seniorów, bo zawodnicy Rosji i Białorusi startowali tam pod narodowymi flagami...

Kapituła wyróżniła także sportowców niepełnosprawnych i niesłyszących. Wśród tych pierwszych zwyciężyli wioślarze KSI Startu Szczecin, Jolanta Majka i Michał Gadowski, którzy wygrali też plebiscyt w swoim klubie, dzięki brązowym medalom mistrzostw świata (co było też kwalifikacją do igrzysk paraolimpijskich w Paryżu) i Pucharu Świata oraz 4. lokacie mistrzostw Europy. Natomiast niesłyszące piłkarki nożne z SKSG Korony Szczecin, Ewa Chipala i Justyna Siwek, zdobyły srebrny medal mistrzostw świata rozgrywanych w Kuala Lumpur w Malezji. ©℗ (mij)

ZAWODNICY

1. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) piłka nożna - 14,3%

2. Piotr Lisek (OSoT Szczecin) lekkoatletyka - 10,0%

3. Marcin Zieliński (H2O Szczecin) sporty motorowodne - 8,0%

4. Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police) siatkówka - 7,4%

5. Martyna Łukasik (Grupa Azoty Chemik Police) siatkówka - 6,7%

6. Natalia Sadowska (Admirał PC Best Szczecin) warcaby - 6,5%

7 Wahan Biczachczjan (Pogoń Szczecin) piłka nożna - 5,8%

8. Konrad Czerniak (MKP Szczecin) pływanie - 5,1%

9. Marta i Krzysztof Gockowscy (Ślizg Szczecin) sporty motorowodne - 4,7%

10. Andrzej Mazurczak (King Szczecin) koszykówka - 4,2%

TRENERZY

1. Jens Gustafsson (Pogoń Szczecin) piłka nożna - 25,1%

2. Mirosław Drozd (MKP Szczecin) pływanie - 17,0%

3. Oskar Krupecki (MKP Szczecin) pływanie - 12,0%