Zapraszamy do konkursu „Inwestycja z perspektywą” 2024

Fot. PAP/M. Kulczyński

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do czwartej edycji konkursu „Inwestycja z perspektywą” na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE. Serwis Samorządowy PAP zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do przesyłania zgłoszeń, które poddamy pod głosowanie internautów. Celem konkursu organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP jest promocja samorządowych inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych, a także chęć inspirowania innych do podejmowania podobnych inicjatyw.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 stycznia 2024 r. do godziny 23.59; należy je przesyłać na adres samorzad@pap.pl, w tytule wpisując nazwę konkursu „Inwestycja z perspektywą”. Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie i opis inwestycji (do 3,5 tys. znaków) oraz opis jej wpływu na lokalną społeczność.

W poniedziałek, 5 lutego uruchomimy głosowanie dla internautów (o godzinie startu powiadomimy w osobnej publikacji), które potrwa do 16 lutego 2024 r. Laureatów konkursu poznamy podczas konferencji prasowej.

Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania, to: cyfryzacja, ochrona środowiska - zrównoważony rozwój, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna, polityka rozwoju - tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, polityka demograficzna, oświata, sport, kultura, ochrona zdrowia, aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna. Projekty muszą być współfinansowane z budżetu UE w ramach dowolnej perspektywy unijnej.

Laureatów Konkursu wybiorą Internauci w plebiscycie internetowym. Wygrają samorządy, na których opis projektu zagłosuje najwięcej internautów w porównaniu do liczby mieszkańców według stanu na 1 stycznia 2023 roku podanej przez Główny Urząd Statystyczny (publikujemy w załączniku pod artykułem).

Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi nasz reporter z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Reportaż wideo z tej wizyty zostanie opublikowany na stronach PAP.

Konkurs realizujemy w ramach projektu „20 lat w Unii Europejskiej. Parlament Europejski a życie Polaków” współfinansowanego przez Parlament Europejski.

O konkursie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/z-parlamentu-europejskiego/zapraszamy-do-konkursu-inwestycja-z-perspektywa-2024

Regulamin konkursu: https://samorzad.pap.pl/kategoria/z-parlamentu-europejskiego/zapraszamy-do-konkursu-inwestycja-z-perspektywa-2024

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP