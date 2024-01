Maja Włoszczowska i Robert Korzeniowski w nowej kampanii digitalowej WeNet dla MŚP

9 stycznia 2024 roku rozpoczęła się nowa odsłona ogólnopolskiej kampanii digitalowej wizerunkowej marki WeNet pod hasłem „Rozkręć swój biznes w sieci z WeNet”. W spotach reklamowych zobaczymy nową Ambasadorkę WeNet Maję Włoszczowską, jedną z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek w kolarstwie górskim na świecie oraz Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym, który od ponad 2 lat aktywnie rozwija swój biznes, korzystając z wsparcia profesjonalnych Doradców Internetowych WeNet. Spoty reklamowe kampanii będą wspierały szeroko zakrojone działania digital.

Najnowsza kampania WeNet jest adresowana do przedsiębiorców sektora MŚP, dla których ważne jest dotarcie do nowych klientów z okolicy. Zasięg lokalny i budowanie rozpoznawalności w najbliższym otoczeniu znacząco poprawia funkcjonowanie wielu firm rozwijających swoją działalność regionalnie.

WeNet od lat dostarcza kompleksowe rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorców, które sprawdzają się na każdym etapie rozwoju firmy, niezależnie od branży czy miejsca, w którym jest prowadzony biznes. Doradcy internetowi WeNet pomagają zaprojektować i wykonać stronę internetową oraz zaplanować promocję online, która przede wszystkim umożliwia budowę widoczności w lokalnych wynikach wyszukiwania. Drugie z rozwiązań szczególnie dobrze sprawdza się w branżach usługowych działających w danej miejscowości czy województwie. W ofercie nie brakuje również wsparcia e-commerce i SEO. Firma oferuje audyt stron internetowych, narzędzia do ich budowy oraz systemy kompleksowo raportujące wyniki realizowanych dla klienta działań. W bogatej gamie innowacyjny rozwiązań znajduje się również budowa sklepu internetowego, dopasowanego do potrzeb każdego przedsiębiorcy, który pragnie rozwinąć swój e-biznes. Eksperci WeNet wspierają przedsiębiorców na każdym etapie działalności, by mogli skutecznie wykorzystać potencjał, jaki niesie obecność w Internecie oraz nowoczesne, innowacyjne narzędzia internetowe.

„Kluczowym przekazem kampanii jest rola strony internetowej w prowadzeniu biznesu. Strona internetowa jest niezmiennie najważniejszym elementem zapewniającym widoczność w sieci. Pełni funkcję wizytówki firmy online, pozwalając na zaprezentowanie jej profesjonalizmu, wiarygodności i konkurencyjności. Klienci wchodząc na stronę, już w 0,05 sekundy wyrabiają sobie opinię o firmie i decydują czy są zainteresowani współpracą. Dlatego tak ważne jest, aby tworzenie strony internetowej polecić ekspertowi, który śledzi najnowsze trendy oraz kompleksowo poprowadzi jej przygotowanie www, zaczynając od projektu po ostateczne wykonanie i obsługę. Taką możliwość daje współpraca z profesjonalnymi Doradcami Internetowymi WeNet” - mówi Michał Wrzesiński, członek zarządu ds. Rozwoju WeNet Group S.A.

Najnowsza kreacja spotów reklamowych opiera się na historiach bohaterów kampanii, którymi są Robert Korzeniowski - czterokrotny mistrz olimpijski, sportowiec i Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w Pekinie 2008 i Rio de Janeiro 2016. Robert i Maja, ambasadorzy WeNet oprócz inicjatyw związanych ze sportem jednocześnie prowadzą działalność biznesową. Aktywnie realizują się poprzez różnorodne działania, jak np. Fundacja Roberta Korzeniowskiego, klub sportowy RK Athletics czy prowadzone przez nich wykłady motywacyjne, prelekcje, kolarskie obozy sportowe. Robert i Maja, stanowią przykład, jak można wykorzystać w biznesie dotychczasowe sukcesy sportowe i osobiste.

„Prowadząc swój biznes zrozumiałem, jak ważna jest współpraca, relacje oraz zaufani partnerzy. WeNet ma wszystkie te cechy, wspólnie stworzyliśmy stronę internetową, a następnie sklep, który teraz rozwijamy. Jestem bardzo zadowolony z wyników widoczności w sieci, profesjonalne wsparcie jest dla mnie bardzo komfortowe, ponieważ mogę skupić się na tym, co umiem robić najlepiej, nie tracąc pewności, że mój biznes się rozwija” - podsumowuje Robert Korzeniowski, ambasador WeNet.

Dodatkowo spoty reklamowe prezentują historie sukcesów lokalnych przedsiębiorców: fryzjera i stolarki, którzy budują swoją rozpoznawalność w sieci na lokalnych rynkach. W następnych kreacjach pojawią się mechanik rowerowy oraz elektryk.

Maja Włoszczowska, nowa ambasadorka WeNet, obecnie po zakończeniu bogatej w tytuły kariery sportowej aktywnie wspiera środowisko zawodników oraz prężnie działa przy Polskim Komitecie Olimpijskim i Międzynarodowej Federacji Kolarskiej. Jej zaangażowanie zostało docenione przez zawodników z całego świata, którzy wybrali ją do komisji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Maja zaufała WeNet jako Doradcy Internetowemu i wspólnie z marką WeNet buduje rozpoznawalność swojej marki osobistej w sieci.

„Od kiedy WeNet wspiera mnie w prowadzeniu biznesu i promocji online, mogę w pełni skupić się na działaniach merytorycznych i wizerunkowych. Sprawy techniczne oddaję w ręce doradców internetowych. To duże ułatwienie. Buduję markę osobistą, a WeNet podpowiada mi, jak mogę zapewnić sobie widoczność w sieci, dotrzeć z przekazem do szerszego grona odbiorców i cieszyć się z rozwoju działalności” - dodaje Maja Włoszczowska, ambasadorka WeNet.

Tegoroczna kampania wystartuje 9 stycznia 2024 roku. Integralną częścią kampanii będą działania digital w ogólnopolskich portalach internetowych oraz mediach społecznościowych, w tym w Google, YouTube, Facebook, które obejmują formaty video, search, display, content i mailingi.

Za stworzenie koncepcji kreatywnej i produkcję spotów kampanii odpowiada agencja FilmCloud. Planowaniem i zakupem mediów w digital’u zajmie się Sales&More. Kampanijne spoty można obejrzeć tutaj: spot nr 1, spot nr 2, spot nr 3, spot nr 4.

WeNet

WeNet to firma działająca w obszarze szeroko pojętego doradztwa internetowego. Ponad 1000 ekspertów w całym kraju oferuje skuteczne rozwiązania dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z sektora MŚP. Firma posiada w pakiecie wszystkie usługi internetowe, takie jak tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, prowadzenie dedykowanych kampanii reklamowych i działań marketingu lokalnego online, tworzenie e-sklepu oraz hosting stron internetowych. Z usług WeNet korzysta już 50 000 małych i średnich firm. Obecnie działa w całej Polsce i posiada biura w 18 lokalizacjach.

