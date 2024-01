Vectra podsumowuje rok 2023

Vectra

Grupa Vectra, dostawca usług internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej oraz telefonii mobilnej i stacjonarnej, zwiększyła, do niemal trzech milionów, liczbę punktów adresowych (HP - Homes Passed) umożliwiających dostęp do internetu z prędkością rzędu 1,2 Gb/s.

Obecnie z usług Grupy Vectra korzysta ponad 1,7 mln gospodarstw domowych, a w zasięgu sieci operatora znajduje się ich 4,1 mln. Co oznacza, że aż 73 proc. sieci Grupy Vectra pozwala na oferowanie usług dostępu do internetu z prędkością 1,2 Gb/s.

Operator stale pracuje nad zwiększeniem dostępu do szybkiego łącza internetowego na terenie Polski. W 2023 roku ponad 100 miejscowości uzyskało dostęp do pakietu 1,2 Gb/s. W sumie aktualnie około 600 miejscowości ma dostęp do sieci w pakiecie 1,2 Gb/s, są to kluczowe ośrodki miejskie takie jak Szczecin, Wrocław czy Katowice, ale również mniejsze lokalizacje, gdzie dostęp do internetu realnie zmienia jakość życia.

Jednocześnie operator poszerza zakres dostępnych urządzeń działających w najnowszym standardzie Wi-Fi 6, który zapewnia sprawną i niezawodną pracę wszystkich urządzeń stale połączonych z internetem. Wdrożona została funkcjonalność Vectra One Wi-Fi, która automatycznie przełącza się pomiędzy częstotliwościami 2,4 GHz i 5 GHz, dobierając optymalne pasmo. Dzięki temu internet działa wydajnie i stabilnie.

Jakość usług Vectry jest potwierdzana zewnętrznymi badaniami, takimi jak np. SpeedTest.pl. Dane za trzeci kwartał 2023 r. wskazują, że Vectra pozostaje na czołowej pozycji pod względem prędkości internetu w Warszawie i jest numerem jeden w ponad 60 miejscowościach na terenie całej Polski. Zgodnie z rankingiem SpeedTest.pl za 2023 r. Vectra oferowała średnią prędkość pobierania na poziomie 215 Mb/s. To stanowi wzrost o 22 proc. w porównaniu z poprzednim zestawieniem - jeden z najwyższych prezentowanych w rankingu (wzrost prędkości pobierania z 176 do 215 Mb/s).

Operator pracuje nie tylko nad szybkością sieci, lecz także nad wdrażaniem nowinek technologicznych. W 2023 roku klienci Vectry uzyskali dostęp do aplikacji TV Smart GO (oferującej treści na żądanie) na nowych urządzeniach - oprócz urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS teraz można znaleźć ją na inteligentnych telewizorach firm Samsung oraz LG, urządzeniach Fire TV od Amazona oraz Apple TV.

Wiodącym dekoderem Vectry pozostaje TV Smart 4K BOX, który oferuje dostęp do programów telewizyjnych w każdym miejscu pozostającym w zasięgu internetu. Intuicyjny interfejs oraz sterowanie głosowe umożliwiają proste zarządzanie urządzeniem, a obraz w jakości UHD, możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych i obsługa gier sprawiają, że możliwości urządzenia wykraczają dalece poza zwykłe funkcjonalności telewizyjne. Dekoder TV Smart 4K BOX daje możliwość korzystania z aplikacji dostępnych w sklepie Google Play, m.in.: Netflix, Canal+ Online, HBO Max, Amazon Prime, SkyShowtime, Disney+, usługi strumieniowania gier online - Blacknut oraz tysięcy tytułów na żądanie w Vectra VOD. Dzięki urządzeniu użytkownicy mają dostęp do Player, TVN24GO, Viaplay, Filmbox+ czy YouTube.

Priorytetem Vectry w minionym roku było doskonalenie jakości obsługi klienta, co potwierdza godło „Dbamy o Jakość Obsługi”, które Vectra otrzymała po raz kolejny. W tym celu wdrożono m.in. nowy design strony internetowej vectra.pl. Nowa estetyka, usprawniona nawigacja, dostosowanie do urządzeń mobilnych, przystępny język i transformacja menu płatności - wszystko to przekłada się na prostsze korzystanie z usług oferowanych przez operatora. Grupa Vectra szerzej otwiera się na zrównoważony rozwój. Od 2023 roku większość klientów może być obsługiwana bez papierowych dokumentów, dzięki czemu udaje się oszczędzić nawet 470 tys. kartek miesięcznie. Taka forma kontaktu z klientami przekształca tradycyjne procesy w szybsze i bezpieczniejsze cyfrowe transakcje.

Źródło informacji: PAP MediaRoom