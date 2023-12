Ubezpieczenia dla rolnika - wszystko, czego potrzebuje, znajdzie w nowym Pakiecie AGRO od Wienera

Wiener

Czego szukają rolnicy w dynamicznie zmieniających się czasach? Oprócz poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, zależy im na innowacyjnych rozwiązaniach, które pomagają efektywniej zarządzać gospodarstwem. Polacy doceniają krajowe produkty spożywcze. Niemal 60% uważa, że są one lepszej jakości niż te z zagranicy, wynika z badania firmy Wiener. Smaczne produkty to też zaawansowane technologie, które usprawniają pracę i gwarantują najwyższe standardy wytwarzania. Coraz częściej gospodarstwa rolne to dobrze prosperujące biznesy, które warto ubezpieczyć w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Produkt od polskiego rolnika = dobry produkt?

Z badania Wienera wynika, że dla 3 na 4 Polaków ważne jest, by produkt spożywczy, który kupuje, był polski. 61% Polaków wybierając produkt spożywczy (warzywa, owoce, nabiał) sprawdza w jakim kraju go wyprodukowano lub uprawiano. Co więcej, zdaniem niemal 60% polskie produkty spożywcze są lepszej jakości niż te z zagranicy.

„Badanie pokazuje, że codzienna praca polskich rolników jest doceniana przez rodaków. Jednocześnie jesteśmy świadkami cyfrowej i technologicznej rewolucji, która dzieje się w polskich gospodarstwach. Rolnicy inwestują w najnowsze rozwiązania, aby prowadzone przez nich gospodarstwa były nowoczesne, dochodowe i przyjazne środowisku. Gospodarstwo rolne to coraz częściej dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo i nowoczesna firma, z kosztownymi budynkami, maszynami czy instalacjami OZE. Dlatego przygotowaliśmy Pakiet AGRO w nowej odsłonie, który odpowiada na potrzeby nowoczesnych rolników i gwarantuje pełną ochronę” – tłumaczy Beata Raszkiewicz, ekspertka Wiener.

Nowy Pakiet AGRO to m.in. wariant All Risk w wielu klauzulach np. na ubezpieczenie budynku mieszkalnego i mienia oraz maszyn rolniczych. Możliwość ubezpieczenia instalacji OZE jako osobnego przedmiotu ubezpieczenia, a także darmowy Assistance Podstawowy do każdego ubezpieczenia. Znacznie rozszerzono też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Szeroka ochrona dla każdego rolnika

Decydując się na ubezpieczenie rolnicze, warto zwrócić uwagę na Pakiet AGRO, który zapewnia szeroką ochronę dla rolników i ich majątku. Zawiera on obowiązkowe OC, ubezpieczenie budynków rolniczych oraz dodatkową ochronę małych budynków i budowli, dobytku rolniczego i maszyn, ziemiopłodów, zwierząt gospodarskich, a także instalacji OZE. Ubezpieczenie można dopasować do potrzeb rodziny i prowadzonego gospodarstwa.

W podstawowym zakresie można znaleźć ochronę mienia od przepięć, dewastacji lub stłuczenia, bez konieczności ubezpieczenia tego mienia od innych zdarzeń losowych. W ramach jednej polisy można ubezpieczyć następstwa nieszczęśliwych wypadków u najbliższych osób, bez względu na ich wiek. W ramach Agrocasco można ubezpieczyć maszyny rolnicze bez potrącenia stopnia zużycia w przypadku maszyn do 10 lat. Wiener ubezpiecza maszyny rolnicze w wieku nawet do 30 lat. Pakiet oferuje też ubezpieczenie dobytku, zarówno rolnego (zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody), jak i domowego (zwierzęta domowe, przedmioty codziennego użytku).

W Pakiecie AGRO rolnicy mogą też w ramach dobrowolnego ubezpieczenia zabezpieczyć swoje zdrowie. Wiener wypłaci świadczenie po nieszczęśliwym wypadku (np. zawale serca lub udarze mózgu) z tytułu: uszczerbku na zdrowiu, śmierci, pobytu w szpitalu, poniesionych kosztów leczenia. Zorganizuje i pokryje koszty świadczeń medycznych po nieszczęśliwym wypadku, eksperckiej opinii medycznej, czy leczenia chorób odzwierzęcych i wywołanych przez kleszcze.

Pakiet AGRO to wsparcie w wielu niespodziewanych sytuacjach w gospodarstwie. To szeroka ochrona, która daje kompleksowe zabezpieczenie dobytku, maszyn rolniczych, co więcej, zawiera także polisę OC i assistance, opowiadając na potrzeby współczesnych rolników. Za zarządzanie i koordynację procesem assistance odpowiedzialna jest firma Global Assistance Polska.

Źródło informacji: Wiener