Święta godne, a nie głodne - rusza 27. Świąteczna Zbiórka Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności

W dniach 24-25 listopada odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowana przez Banki Żywności. Polacy będą mogli przekazać produkty spożywcze w ponad 2000 sklepów największych sieci handlowych oraz mniejszych, lokalnych sklepów w ponad 550 miastach w Polsce. Pomóc można również za pośrednictwem strony internetowej https://zbiorkazywnosci.pl.

Jest to już 27. edycja przedświątecznej zbiórki, która ma na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Do specjalnych koszy, które pojawią się w wybranych sklepach największych sieci handlowych, będzie można przekazać produkty z długim terminem przydatności, takie jak: mąka, makaron, ryż, kasza, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, a także słodycze. Pełna lista sklepów, biorących udział w akcji, znajduje się na stronie internetowej https://zbiorkazywnosci.pl/zbiorka-w-sklepach.

Pomaganie jest ważne

Według danych Poverty Watch 2023 w 2022 r. ok. 1,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, w tym 396 tys. dzieci i 287 tys. seniorów. To dla osób najuboższych i najbardziej narażonych na głód i niedożywienie prowadzona jest zbiórka. Te gesty pomocy są szczególnie ważne, ponieważ zgodnie z wynikami raportu Federacji Polskich Banków Żywności “Niedożywienie i głód w Polsce” w ciągu ostatniego roku pogorszyła się sytuacja ekonomiczna prawie 78% osób ubogich, które korzystają z bezpłatnej żywności otrzymywanej od organizacji charytatywnych. Przez inflację sześć na dziesięć z nich musi się zapożyczać, żeby samodzielnie kupić jedzenie. Tylko co czwarta osoba może sobie codziennie pozwolić na zjedzenie ciepłego posiłku do syta.

„Rosnący problem ubóstwa przekłada się na coraz większe zapotrzebowanie na bezpłatną pomoc żywnościową. Dlatego Świąteczna Zbiórka Żywności to dwa wyjątkowe dni, kiedy wszyscy możemy pomóc potrzebującym i pokazać naszą solidarność w obliczu trudnej sytuacji. Wrzucając do koszyka nawet symboliczny jeden produkt, pomożemy komuś spędzić Święta godnie. Te najdrobniejsze gesty pomocy, kiedy zostaną zebrane razem, przekładają się na olbrzymie wsparcie. Dlatego zapraszam do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności 24 i 25 listopada” - powiedziała Beata Ciepła, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Banki Żywności w całej Polsce koordynują zbiórkę w ponad 2 000 sklepów. Olbrzymią rolę w tym procesie odgrywa niemal 28 000 wolontariuszy oraz niezliczona liczba pracowników wielu sieci handlowych, bez których przekazywanie pomocy nie byłoby możliwe.

„W dniach 24-25 listopada w wybranych sklepach sieci Lidl Polska prowadzona będzie zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących. Zachęcamy do skorzystania z możliwości przekazania produktów z długim terminem przydatności np. makarony, mąkę, ryż czy słodycze, które dla wielu staną się miłym, świątecznym prezentem. Lidl Polska jako społecznie odpowiedzialna firma, już od ponad 20 lat angażuje się we współpracę z organizacjami działającymi na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Co roku wraz z Bankami Żywności, przed Wielkanocą oraz Świętami Bożego Narodzenia organizujemy zbiórki artykułów spożywczych. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym klientom oraz pracownikom za dotychczasowe zaangażowanie w niesienie pomocy. Razem możemy sprawić, by nadchodzące święta stały się dla wielu osób w potrzebie czasem radości, spokoju i nadziei” - powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR Lidl Polska.

Drugą metodą wsparcia Świątecznej Zbiórki Żywności jest odwiedzenie charytatywnego sklepu online: www.zbiorkazywnosci.pl, w którym do kupienia są wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze Banki kupią żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zbiórka online potrwa aż do 26 grudnia br.

O Federacji Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 32 Banki Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. Banki prowadzą także Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków UE. Tylko w 2021 r. do osób potrzebujących udało się przekazać 58 tysięcy ton artykułów spożywczych. Federacja Polskich Banków Żywności zajmuje się również edukacją i działaniami mającymi na celu wzrost społecznej świadomości nt. konsekwencji marnowania żywności i sposobów zapobiegania temu zjawisku.



