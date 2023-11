Dzieci, którym trzeba pomóc żyć

Grafika: Fundacja Dorastaj z Nami

„Tatuś?”, „tatuś?” - pyta 3-letnia Matylda, wskazując na ojców dzieci z jej żłobka. Wieczorami, zamiast słuchać bajek, ogląda zdjęcia swojego Taty, którego nigdy nie poznała. Był żołnierzem-saperem a zginął podczas akcji, zanim się urodziła. Matylda oraz Kuba i Piotruś to bohaterowie 5 odsłony ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji Dorastaj z Nami i Koalicji: razem dla bohaterów pod nazwą „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, dla nich Tata…”, w tym roku realizowanej pod hasłem: „Pomóż, by chciało im się żyć”. Partnerem konferencji otwierającej kampanię jest Enea S.A.

Kuba (6,5 lat) też nie pamięta taty, który był policjantem i zginął w 2017 roku. Jedynym, który ma realne wspomnienie taty, strażaka, który w 2022 roku nie wrócił po akcji gaszenia pożaru jest 5-letni Piotruś.

Każdego dnia, ok. 330 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy i ok. 75 tysięcy pracowników cywilnych, m.in. wojska, straży pożarnej, policji, GOPR, TOPR etc. wychodzi z domu do pracy. Podobnie jak my, żegnają się z rodzinami mówiąc: „do widzenia”. „Ta fraza ma jednak dla pracowników służb publicznych szczególne znaczenie. To obietnica, że wrócą. Los sprawił, że od 1989 roku nie >>dotrzymało<< jej ponad 350 strażaków, policjantów i żołnierzy. Co przeżywają dzieci, gdy dowiadują się, że ich tata albo mama zginęli? Jak pomóc im uporać się ze stratą? Jak wesprzeć ich rodziny? Na te problemy uwrażliwiamy ludzi w akcjach społecznych. Pracownicy służb publicznych giną za nas i dla nas. Pomóżmy żyć ich dzieciom” - powiedziała Magdalena Pawlak, prezeska Fundacji Dorastaj z Nami, podczas konferencji inaugurującej kampanię >>Pomóż, by chciało im się żyć<<. W ciągu 13 lat działalności fundacja pomogła ponad 300 młodym ludziom. Obecnie ma 140 Podopiecznych”.

„Śmierć osoby bliskiej zawsze jest ciosem. I tak jak nie ma dobrego sposobu na przekazanie tej trudnej wiadomości, nie ma także dobrego sposobu na jej przyjęcie. Okres żałoby to osobista podróż pełna wyzwań. To mierzenie się z silnymi i trudnymi emocjami. To krótko i długoterminowe szukanie nowej równowagi. Inaczej jednak przeżywa ją dorosły, a inaczej dziecko. Mimo najszczerszych chęci wspierania swojego dziecka, dla rodzica, który sam jest w żałobie, jest to podwójnie trudne. I w takiej sytuacji pomocne jest wsparcie innego dorosłego, który znając specyfikę żałoby i obserwując dziecko nie tylko >>wyłapie<< jego potrzeby, ale też podpowie, jak je zrealizować. Taką rolę pełnią doradcy edukacyjni naszej fundacji” - powiedziała Anna Bućkowska, doradca edukacyjny Fundacji Dorastaj z Nami.

W konferencji inaugurującej kampanię „Pomóż, by chciało im się żyć” wzięli udział także: Agnieszka Olszówka, mama Matyldy oraz inż. Piotr Trzciński, były podopieczny fundacji, dziś mechanik obsługi w LOT AMS, spadochroniarz i pilot. Opowiedzieli o wyzwaniach emocjonalnych i życiowych, z którymi borykają się rodziny pracowników służb publicznych zmarłych lub poszkodowanych podczas służby.

„Szczególnie ważne jest zadbanie o zdrowie psychiczne i prawidłowy rozwój dzieci. I mam tu na myśli nie tylko psychoterapię, wsparcie edukacyjne czy realizację pasji, planów zawodowych. Chodzi też o budowanie ich pewności siebie, aby nie czuły się gorszymi od innych” - powiedziała Natalia Janikowska, kierownik Biura Odpowiedzialności Społecznej Enea S.A., partnera konferencji.

Dzieci bohaterów muszą uporać się nie tylko z bólem, tęsknotą, ale też z kłopotami życiowymi, których wcześniej nie doświadczyli. „ A im są starsze, tym bardziej czują się odpowiedzialne np. za młodsze rodzeństwo lub zapewnienie rodzinie bytu. To zmniejsza ich własne szanse. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pomogli im zadbać o siebie i swoje życie jako niezależnych ludzi – powiedziała Renata Kościelniak, prezes Fundacji BGK, współpartnera kampanii „Pomóż, by chciało im się żyć”.

Kampania Fundacji Dorastaj z Nami startuje 15 listopada. W tym czasie, stacje telewizyjne będą emitować specjalny spot: https://youtu.be/FaEcKgOQD5o

Kampania będzie realizowana także w radiu, na ekranach citylight i w social mediach. Jeśli chcesz poznać historie dzieci Bohaterów, wejdź: https://dorastajznami.org/kampanie-spoleczne/pomoz-by-chcialo-im-sie-zyc

Fundacja Dorastaj z Nami

Jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, która łączy społeczeństwo, instytucje publiczne i biznes, aby wspólnie pomagały dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej oraz medyków, którzy walczyli z pandemią Covid-19. Więcej: https://dorastajznami.org/

Koalicja Razem dla Bohaterów

To sojusz firm i instytucji wspierających podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami poprzez zapewnienie im wieloletniej, systemowej opieki psychologicznej i edukacyjnej. Partnerzy strategiczni koalicji w 2023 roku: Orange, ORLEN, Boeing, Fundacja BGK, Fundacja PKO BP, Fundacja PZU, ENEA.

