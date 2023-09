Santander Bank Polska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i IPMA Polska będą szkolić z zarządzania projektami

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i IPMA Polska przygotował bezpłatny kurs online z zarządzania projektami. Uczestnicy mają szansę zdobyć certyfikat IPMA-D. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 13 listopada.

Zarządzanie projektami to obecnie istotna część pracy w wielu organizacjach. Projekty są wszędzie – to zakup nowych urządzeń, zmiany organizacyjne, wdrożenia nowych systemów informatycznych czy przygotowanie kampanii reklamowej. Projekt jest narzędziem do realizacji różnego rodzaju inicjatyw, a także celów strategicznych organizacji. Rynek pracy poszukuje osób, które potrafią nimi zarządzać i dzięki temu skutecznie realizować postawione przed nimi cele.

„W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, umiejętność zarządzania projektami umożliwia szybką adaptację do zmian, minimalizację ryzyka i utrzymanie kontroli nad procesami. W banku jak i poza nim, przez liczne programy edukacyjne, promujemy rozwój i równe szanse. Dlatego już po raz drugi, wspólnie z IPMA Polska oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, uruchomiliśmy nabór na bezpłatne kursy online. Oferujemy miejsca dla 250 uczestników. Aby dodatkowo zmotywować kursantów do aktywności i zaangażowania w naukę, dla najlepszych 30 osób sfinansujemy kurs certyfikacji IPMA-D. Zachęcam do aplikowania i rozwijania swoich umiejętności” – mówi Wojciech Leśniewski, dyrektor Biura Santander Universidades.

Program kierowany jest do osób, które chcą poznać podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania projektami, ale też do tych, które pierwsze doświadczenia mają już za sobą. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat oraz mieszkanie w Polsce.

Organizatorzy oferują 250 miejsc na darmowy kurs, który w 100% prowadzony będzie w formule online.

„Z dużą satysfakcją przystępujemy do realizacji kolejnego projektu, który dociera do bardzo szerokiego grona odbiorców, pozwala nieodpłatnie poszerzać wiedzę oraz doskonalić kompetencje w zakresie zarządzania projektami pod okiem profesjonalistów. Wydział Zarządzania UŁ jest od wielu lat bardzo aktywny na polu współpracy z biznesem. Kluczowym elementem naszej misji jest łączenie nauki z praktyką i otwieranie nowych możliwości rozwoju. Wieloletnia współpraca z Santander Bank Polska oraz IPMA Polska jest najlepszym tego potwierdzeniem. Zachęcam wszystkich chętnych do aplikowania” – komentuje dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ, prodziekan ds. jakości kształcenia i współpracy z Otoczeniem na Wydziale Zarządzania UŁ.

Kurs składa się z II etapów. Etap I to 16 godzinne szkolenie z zarządzania projektami, na którym poruszone zostaną takie tematy jak:

• Wprowadzenie do zarządzania projektami.

• Tworzenie, zarządzanie i komunikacja w zespole projektowym.

• Planowanie realizacji projektu.

Etap II to przygotowanie do egzaminu certyfikującego IPMA-D, w którym weźmie udział 30 najlepszych uczestników programu. Certyfikat pomoże kursantom wyróżnić się na rynku pracy.

Jak aplikować?

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium najpóźniej do 13 listopada. Udział w programie jest bezpłatny, a aplikujący nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich ani być klientami banku.

Więcej szczegółów, regulamin oraz formularz aplikacyjny znajdują się pod linkiem: https://app.becas-santander.com/pl/program/zp_ul_ipma.

Źródło informacji: Santander Bank Polska