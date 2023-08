Tylko do końca sierpnia można zgłaszać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw

Grafika: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Płatność dla małych gospodarstw będzie przyznana, jeżeli rolnik złoży żądanie (oświadczenie) przyznania tej płatności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Możliwość otrzymania specjalnej płatności dla małych gospodarstw została wprowadzona w ramach płatności bezpośrednich. Dotyczy tych gospodarstw, których wielkość nie przekracza 5 ha użytków rolnych. Drugim warunkiem, który należy spełnić, aby można było się starać o taką płatność, jest wcześniejsze złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023, ale tylko jeżeli rolnik uzyskał takie płatności w poprzednim roku.

Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha. Ogólna suma płatności dla małych gospodarstw nie może przekroczyć wartości równej 1 125 EUR dla jednego rolnika.

Należy przypomnieć, że rolnicy, którzy ubiegają się o taki rodzaj płatności, nie będą mogli jednocześnie otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją.

Natomiast istotne jest to, że rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania zarówno Uzupełniającej Płatności Podstawowej - dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego - jak i wsparcia w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych czy płatności zalesieniowych.

Realizacja wsparcia rolników sprzedających zboże

Trwa realizacja zakończonego 30 czerwca 2023 r. naboru wniosków dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy sprzedali je uprawnionemu podmiotowi od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.

Na konta bankowe wpłynęło już ponad 65 tys. rolników wpłynęło już ponad 706 mln zł.

Pomoc jest udzielana do pierwszych 300 ha i dotyczy również każdego z członków spółdzielni. Pomoc jest zróżnicowana regionalnie. W zależności od województwa stawka pomocy wynosi od 700 do 1750 zł/ha.

Trwa również wypłata pieniędzy rolnikom, którzy ubiegali się o wsparcie w związku ze sprzedażą pszenicy lub gryki między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. Pomoc udzielana jest również do pierwszych 300 ha. W odniesieniu do gryki stawki pomocy są zróżnicowane regionalnie i wynoszą od 700 do 875 zł/ha. W przypadku pszenicy stawki zależą od terminu sprzedaży - jeśli nastąpiła ona między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r. - stawka wynosi 2200 zł/ha pszenicy, a między 15 maja a 15 lipca 2023 r. - 3025 zł/ha pszenicy.

Wypłata rozpoczęła się 4 sierpnia 2023 r. i do tej pory na konta ok. 32 tys. rolników wpłynęło ponad 618 mln zł. Pomoc ta pochodzi z budżetu krajowego, a wysokość poznaczonych na nią środków to 2 mld złotych.

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi