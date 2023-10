RAPORT dla małych i średnich firm. Jak promować firmę przy pomocy nowoczesnych narzędzi?

WeNet

WeNet oddaje w Wasze ręce raport, w którym zebrało najważniejsze informacje na temat marketingu internetowego w sektorze małych i średnich firm. Celem było zaprezentowanie zarówno sytuacji na rynku, jak i wskazanie trendów i perspektyw rozwoju. Agencja liczy na to, że przedstawione analizy i wnioski okażą się interesujące i rzucą nowe światło na procesy digitalizacji zachodzące w sektorze MŚP.

W materiale powołano się na ogólnodostępne statystki, ale również sięgające do wewnętrznych danych firmy. Jako lider transformacji MŚP, WeNet ma szeroki i aktualny wgląd w sytuację i potrzeby tego sektora.

Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętym e-marketingiem, a w szczególności do przedsiębiorców, którzy stale rozwijają swój biznes i poszukują nowych skutecznych rozwiązań na dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Właściciele małych i średnich firm to grupa, którą agencja szczególnie wspiera. WeNet pragnie, aby polskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP rozwijały się dzięki prowadzeniu działań promocyjnych w internecie.

Celem publikacji jest więc szeroko rozumiana edukacja. Udostępniając w raporcie zebrane dane, agencja pragnie zwrócić uwagę na istotne dla sektora MŚP prawidłowości i trendy w marketingu internetowym. Budując świadomość, zwiększa tym samym przewagę konkurencyjną polskich przedsiębiorców, którzy zajęci prowadzeniem biznesu na co dzień, nie mają dość czasu, aby analizować i zastanawiać się nad doborem najlepszych narzędzi promujących firmę. Firma zdaje sobie sprawę, że jej inicjatywy edukacyjne, jak cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii e-marketingu, spotykają się z ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem właścicieli małych i średnich firm. To właśnie im dedykowany jest ten raport, aby poprzez wiedzę, zwiększać kompetencje marketingowe, stymulować do rozwoju i skłaniać do podejmowania najlepszych decyzji biznesowych.

W raporcie znajdziecie dane, które zainspirują Was do działania i aktywności w świecie online. Nic tak nie przemawia, jak liczby, statystyki czy fakty, a tych w materiale nie brakuje. Każdy znajdzie w tej publikacji coś siebie. Analityk zanurzy się w danych porównawczych, a wizjoner być może pozwoli porwać się sztucznej inteligencji i perspektywom obiecującego rozwoju.

Link do publikacji: https://ebooki.wenet.pl/jak-promowac-firme-przy-pomocy-nowoczesnych-narzedzi-raport

KONTAKT:

Tomasz Jaros

menedżer komunikacji WeNet

tel. +48 782 180 917

e-mail: tjaros@wenet.pl

Źródło informacji: WeNet