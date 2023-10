Gwiazdy dotykają siebie, by sprawdzić, jak czują się ich piersi. Ruszyła 12. edycja kampanii Dotykam=Wygrywam [GALERIA]

28.09 w Be Happy Museum w Warszawie wystartowała kampania charytatywna DOTYKAM=WYGRYWAM. Głównym jej celem jest promocja dbania o zdrowie piersi poprzez regularne ich samobadanie i noszenie dobrze dobranego biustonosza. Każdy ma szansę włączyć się w projekt. Wystarczy oddać swój stary, źle dopasowany biustonosz do reCYClingu, by wesprzeć stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny i fundacji Wsparcie na Starcie w walce z rakiem piersi. Można także kupić biustopozytywne cegiełki wspierające ten cel i ściągnąć na telefon bezpłatną BIUSTOapkę, która m.in. przypomina o samobadaniu piersi. Do akcji włączyły się gwiazdy, zachęcające do dbania o zdrowie piersi: Beata Sadowska, Daria Widawska, Marzena Rogalska, Natalia Przybysz, Elżbieta Romanowska, Daniel Józek – Qczaj, Natalia Przybysz, Aleksandra Kisio, Dorota Gardias, Edyta Zając, Anna Gzyra-Augustynowicz, Siostry ADiHD, Kinga Zawodnik, Lidia Kalita, Anna Iberszer, Paulina Koziejowska, Laura Breszka, Miss Polonia Ewa Jakubiec, Anika Dąbrowska, Alicja Janosz, Anna Męczyńska, Urszula Rogala, a także Aleksandra Żelazo @joga.zelazo, Karolina Cwalina @sexyzaczynasiewglowie, Alina Adamowicz @alka_positive, Katarzyna i Paulina Błędowskie @omatkoicorko, Angelika Miszalska-Kamińska @miszalskakaminska, Monika Kołodyńska - Lewandowska @monika_kolodynska_bralady, Magdalena Dzika @magdalenkafitmom, Oliwia Ciesiółka @modrafrelka, Paula Wilk @paulawilkk, Joanna Ceplin @joannaceplin_pl, Sylwia Madeńska @sylwia_madenska_official, Małgorzata Sokołowska @zpamietnikapolicjantki, Martyna Grzenkowicz @peachee.me.

Dotykając siebie, dbasz o siebie!

To takie proste – czas dotknąć siebie i sprawdzić, JAK CZUJĄ SIĘ TWOJE PIERSI. Do tego zachęca fundacja Wsparcie na Starcie, organizator 12. edycji kampanii Dotykam=Wygrywam. Podczas spotkania Izabela Sakutova, prezeska fundacji Wsparcie na Starcie i autorka Dotykam=Wygrywam wyjaśniła zgromadzonym gościom, jak wykonać samobadanie.

„Czas, byśmy zyskały kontrolę nad naszym zdrowiem! Wierzymy, że Dotykam równa się Wygrywam. Dlaczego? Bo dbając o siebie, zdobywamy pełen pakiet supermocy. Możemy ocalić swoje życie i stać się źródłem inspiracji dla innych” – mówi Izabela Sakutova, prezeska fundacji Wsparcie na Starcie i autorka Dotykam=Wygrywam.

Podczas eventu inaugurującego 12. edycję Dotykam=Wygrywam można było obejrzeć wystawę autorstwa artysty portrecisty Arcadiusa Mauritza, który w ramach przesłania kampanii uwiecznił jej ambasadorów w różnych życiowych sytuacjach, którzy dotykając swoich piersi udowadniają, że każde miejsce jest właściwe, by zadbać o zdrowie naszych piersi, by ich dotknąć i sprawdzić, jak się czują, bo przecież nasz dotyk może uratować nam życie.

Statystyki zachorowalności na raka piersi

W Polsce częściej niż w innych krajach diagnozujemy raka piersi w późniejszych stadiach. Tylko około 41 proc. pacjentek dostaje diagnozę na wczesnym etapie, w porównaniu z unijną średnią wynoszącą 51 proc. (raport OECD „Health at a glance. Europe 2022”). Dlatego tak kluczowe jest, abyśmy zwiększyły naszą świadomość i konsekwencję w samobadaniach, gdyż według specjalistów jest to najlepszy sposób na wczesne wykrywanie raka piersi.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów z 2020 roku, rak piersi i nowotwory ginekologiczne stanowiły łącznie aż 37 proc. wszystkich nowotworów u Polek. Rak piersi jest przy tym najczęstszym nowotworem złośliwym – każdego roku ponad 22 tys. kobiet w Polsce słyszy tę diagnozę, a u 5–10 proc. z nich nowotwór jest już zaawansowany w momencie wykrycia. To sprawia, że jest on drugą, po raku płuc, przyczyną zgonów z powodu nowotworów u kobiet, a wśród młodych Polek (20–44 lata) nawet pierwszą. Niestety, przez ostatnie 13 lat obserwujemy rosnącą tendencję w zakresie umieralności na raka piersi.

Dołącz do recyclingu

Noszenie dobrze dopasowanego biustonosza ma ogromny wpływ na codzienny komfort funkcjonowania. Tak dobrany stanik nie tylko daje piersiom podtrzymanie i ukształtowanie, ale także może zmniejszyć ból pleców, pomóc w utrzymaniu zdrowej postawy oraz wpłynąć na poczucie pewności siebie.

Dlatego marka Panache, partner strategiczny kampanii Dotykam=Wygrywam, wraz ze sklepami brafittingowymi zlokalizowanymi na terenie Polski, od 12 lat zachęca kobiety do oddania swoich starych staników do reCYClingu. W zamian za każdy oddany otrzymuje się od sklepu bon rabatowy o wysokości 20 zł na zakup nowego, dobrze dopasowanego biustonosza Panache. Lista punktów zaangażowanych w ogólnopolską zbiórkę biustonoszy znajduje się na stronie www.dotykamwygrywam.pl/recycling.

Firma Wtórpol, jedna z największych spółek w branży recyklingu tekstyliów na świecie, działająca zgodnie z zasadą zero waste, w ramach kampanii skupuje zebrane biustonosze, a dochód przeznacza na wsparcie walki z rakiem piersi dwóch organizacji: stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny i fundacji Wsparcie na Starcie.

Przez ostatnie 11 lat kampania Dotykam=Wygrywam zebrała 168 602 sztuk biustonoszy do reCYClingu, co wynosi ponad 10,5 tony. Tradycja akcji reCYClingowej jest kontynuowana także i w tym roku, w całej Polsce, w terminie od 28 września do 31 października.

Pobierz apliakcję BIUSTOapka

Mimo wieloletnich działań profilaktycznych w Polsce, niewiele kobiet regularnie wykonuje samobadanie. Dlatego fundacja Wsparcie na Starcie w ramach kampanii Dotykam=Wygrywam stworzyła BIUSTOapkę - darmową aplikację, promującą zdrowe nawyki dbania o piersi już od młodego wieku, którą pobrało już ponad 45 tysięcy kobiet!

BIUSTOapka to źródło wiedzy na temat samobadania piersi i wyboru odpowiedniego biustonosza. Zawiera interaktywny przewodnik krok po kroku, który wyjaśnia jak wykonywać samobadanie i na co zwracać uwagę. Aby zapewnić regularność samobadań oraz innych istotnych badań, takich jak USG, mammografia czy cytologia, BIUSTOapka wysyła regularne przypominajki. Aplikacja dostarcza także przydatne informacje na temat rozwoju i budowy piersi oraz pomaga znaleźć lokalne sklepy brafittingowe, które aktywnie wspierają kampanię DOTYKAM=WYGRYWAM w ramach wolontariatu.

Można ją pobrać BEZPŁATNIE i zainstalować na telefonach zarówno z systemem Android, jak i iOS. Link do jej pobrania: www.biustoapka.pl

BIUSTOpoztywne cegiełki dbające o piersi

BIUSTOmydło stworzone przez markę Organique, by wspierać kobiety w dbaniu o zdrowie piersi i w pielęgnowaniu miłości do własnego ciała, wymydli się po 30 dniach, co przypomni Ci o SAMObadaniu. BIUSTOmydło nie tylko pielęgnuje, ale i edukuje, gdyż zawiera instruktaż samobadania.

BIUSTOkrem do codziennej pielęgnacji biustu i dekoltu, poprawiający sprężystość i elastyczność skóry, to cegiełka zaprojektowana przez markę BANDI, eksperta zabiegów kosmetycznych oraz preparatów pielęgnacyjnych, bezpiecznych dla skóry i środowiska. Ta specjalistyczna formuła ułatwia wykonanie samobadania piersi.

COLLAGEN FOR YOUR BEAUTY stanowiący uzupełnienie diety w składniki niezbędne do utrzymania optymalnej kondycji skóry, włosów i paznokci to cegiełka opracowana przez Nature Essence, specjalistę w zakresie wysokiej jakości, naturalnych suplementów diety.

Taśma do modelowania piersi Bra Tape sprawdzająca się na biuście o dowolnej wielkości, kondycji oraz kształcie to cegiełka kampanijna dająca kobietom wolność wyboru w kwestii tego, co chcą i mogą nosić. Marka Bra Tape przekazuje 20% ze sprzedaży hurtowej w okresie 1.07-31.10.2023 r. na wsparcie działań statutowych fundacji Wsparcie na Starcie.

KOSZULKI kampanijne „BIUSTOnastroje Dotykam=Wygrywam” zaprojektowane przez fundację Wsparcie na Starcie, idealnie oddają biustopozytywny przekaz, charakterystyczny dla fundacji, zachęcający do zainteresowania się tematem dbania o zdrowie piersi.

Tegoroczne cegiełki kupisz w sklepach brafittingowych na terenie Polski, których lista dostępna jest na www.dotykamwygrywam.pl oraz na www.bandi.pl, www.bratape.official.com, www.organique.pl, w salonach stacjonarnych Organique, www.natureessence.ch/pl i na www.wsparcienastarcie.edu.pl. Wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży tegorocznych cegiełek trafią na konto fundacji Wsparcie na Starcie i zostaną przeznaczone na produkcję biustoedukacyjnych materiałów dla nastolatek, dystrybuowanych przez fundację w szkołach na terenie Polski oraz na utrzymanie bezpłatnej aplikacji BIUSTOapka.

Lokalne działania kampanii

W październiku o Dotykam=Wygrywam słychać nie tylko w mediach. Kampania to przede wszystkim edukacja kobiet w profesjonalnych sklepach brafittingowych na terenie całej Polski, współpracujących z bieliźnianą marką Panache, które w tym wyjątkowym, różowym miesiącu organizują spotkania stacjonarne i online, budujące wśród kobiet zdrowe nawyki dbania o piersi. To także biustopozytywna edukacja przeprowadzana wśród nastolatek w szkołach na terenie całej Polski przez brafitterki-wolontariuszki fundacji Wsparcie na Starcie. Wejdź na stronę www.dotykamwygrywam.pl oraz na www.wsparcienastarcie.edu.pl i odnajdź lokalny sklep brafittingowy, by włączyć się w biustopozytywną rewolucję!

Partnerzy DOTYKAM=WYGRYWAM:

Panache Lingerie, Arcadius Mauritz, Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny,

Wtórpol, Organique, BANDI, Nature Essence, Bra Tape, Be Happy Museum, Karolina Chabel-Williams, Anna Kolatorska, IGO-ART, organizator konkursu Miss Polonia, izabelasakutova.com, Fit Kalorie, Katarzyna Jankowska, założycielka agencji MINDFAQ, Mimesis, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Instytut Marki Online i Komunikacji, Modna Bielizna, Stanikomania.pl, SW Research, U Fryzjerów, Berendowicz – Kublin, Klaudia Turla i Patrycja Piórkowska.

Źródło informacji: dotykamwygrywam.pl