Na majówkę tylko z POLREGIO – Bilety turystyczne i Mini turystyczne ważne od 28 kwietnia do 4 maja

POLREGIO (1)

Majówka z POLREGIO potrwa prawie cały tydzień, a podróże będą bardzo atrakcyjne cenowo. Na podstawie Mini biletu turystycznego za jedyne 46,40 zł będzie można podróżować pociągami kategorii REGIO w dowolnej relacji już od 28 kwietnia od godz. 18:00 do 4 maja do godz. 6:00. Mini bilet turystyczny, który będzie można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym za pomocą aplikacji mPOLREGIO czy w videomatach - uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w całym kraju.

Oferta POLREGIO ma być w założeniu tańszą i ekologiczną alternatywą dla samochodu, dlatego pociągami spółki będzie można wielokrotnie podróżować w ramach jednego biletu na każdej trasie. Wydłużenie ważności biletu nie obowiązuje jedynie w województwie pomorskim, gdzie - decyzją organizatora transportu - przewozy będą odbywać się na zasadach ogólnych określonych w taryfie przewozowej.



W długi majowy weekend, na wielu atrakcyjnych trasach w Polsce, startują dodatkowe połączenia POLREGIO, które zabiorą turystów nie tylko do nadmorskich kurortów.

POMORZE ZACHODNIE/WIELKOPOLSKA/LUBUSKIE:

• dwa dodatkowe pociągi "Riwiera i Harpun" na trasie Poznań – Kołobrzeg

• pociąg "Błękitny" Szczecin Główny - Świnoujście z ograniczoną liczbą postojów

• pociąg "Orkan" Poznań Główny - Międzyzdroje - Świnoujście (pociąg jedzie z pominięciem stacji Szczecin Główny, dzięki czemu czas przejazdu jest krótszy)

• pociąg "Karsibór" Zielona Góra Główna - Kostrzyn - Szczecin - Międzyzdroje - Świnoujście

• Zielona Góra Gł. – Łagów (pociągi kursują w terminie 29 kwietnia- 3 maja, z wyjątkiem 2 maja)

DOLNY ŚLĄSK:

• pociąg „Kamieńczyk” relacji Poznań-Wrocław - Szklarska Poręba

ŁÓDZKIE:

W trakcie majówki kursować będą pociągi umożliwiające dojazd do Orientarium ZOO Łódź - najnowocześniejszego w Europie pawilonu poświęconemu faunie i florze Azji Południowo-Wschodniej na trasach:

• Warszawa - Łódź

• Łódź - Poznań

• Częstochowa - Łódź

PODLASIE:

Pociągi relacji Białystok - Waliły kursować będą sezonowo w dniach 1 i 3 maja

ŚWIĘTOKRZYSKIE/PODKARPACKIE:

Dla wybierających się do Sandomierza, 29 kwietnia – 3 maja kursują pociągi relacji:

• Kielce - Sandomierz – Kielce

• Rzeszów Główny - Sandomierz - Rzeszów Główny

ŚLĄSK/MAŁOPOLSKA:

• Katowice - Zator – Katowice – superREGIO "ENERGYLANDIA" będzie kursował m.in. 1 - 3 maja oraz 5-7 maja

LUBELSKIE:

• Pociągi na Roztocze kursują w weekend majowy w dniach 29 kwietnia – 3 maja

Pasażerowie doceniają oferty POLREGIO, dzięki którym liczba podróżnych sukcesywnie rośnie, a spółka ma za sobą rekordowo dobry kwartał. W pierwszych trzech miesiącach tego roku z usług przewoźnika skorzystały blisko 24 miliony pasażerów. To wzrost o prawie 30% w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Najlepsze wyniki odnotowano w styczniu, kiedy to pociągami POLREGIO podróżowało ponad 8 milionów osób wobec 5,5 mln pasażerów w styczniu 2022, co oznacza 50% wzrost. Co szczególnie ważne – pobite zostały także wyniki z 2019 roku, czyli sprzed pandemii. W styczniu spółka osiągnęła lepszy o 15% rezultat w porównaniu do stycznia 2019, który był do tej pory rokiem rekordowym dla całej kolei. Tendencja rosnąca jest utrzymana także w lutym i marcu. W planach POLREGIO jest kontynuowanie tego trendu i przekroczenie w tym roku liczby 100 mln pasażerów.

POLREGIO S.A. to największy pasażerski przewoźnik w Polsce, z 27% udziałem w rynku. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 1500 pociągów zamawianych przez urzędy marszałkowskie, które zatrzymują się na około 1900 stacjach. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta blisko 90 mln pasażerów. Większościowym udziałowcem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie.

KONTAKT:

Aleksandra Baldys

Rzecznik prasowy

e-mail: rzecznik@polregio.pl

Źródło informacji: POLREGIO