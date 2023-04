11. edycja Akademii e-marketingu w Krakowie. Przedsiębiorcy wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu

Fot: WeNet

Trwa 11. edycja Akademii e-marketingu, która jest cyklem darmowych szkoleń z budowania strategii rozwoju biznesu w internecie. Szkolenia skierowane są do właścicieli małych i średnich firm. Organizowane są w kilku dużych polskich miastach, w tym w Krakowie. Akademia e-marketingu odbędzie się 23 maja 2023 roku w Centrum Konferencyjnym Fabryczna. Uczestnicy w trakcie spotkań z ekspertami będą mogli zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę np. z zakresu tworzenia strony www, prowadzenia działań SEO czy wykorzystania narzędzi promocyjnych.

Akademia e-marketingu zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego organizatorzy także w Krakowie spodziewają się dużej frekwencji. Warsztaty poprowadzą doświadczeni doradcy internetowi z firmy WeNet Group.

„W poprzednich edycjach Akademii e-marketingu udział wzięło w sumie kilka tysięcy przedsiębiorców. Cieszymy się na kolejne spotkania z właścicielami polskich firm. Chętnie przekażemy im swoją wiedzę oraz pomożemy im zaplanować strategię rozwoju ich biznesu w internecie. Organizowane przez nas szkolenie to nie tylko wspaniała okazja do zdobycia wiedzy, ale też do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów i konsultacji ze specjalistami” - zdradza Anna Pszczółkowska, koordynatorka Akademii e-marketingu.

W Krakowie szkolenie dla przedsiębiorców z sektora MŚP odbędzie się 23 maja 2023 roku w Centrum Konferencyjnym Fabryczna przy ul. Fabrycznej 13. Prelegenci, którzy doskonale znają się na marketingu internetowym, przekażą uczestnikom niezbędną praktyczną wiedzę oraz będą oferować darmowe doradztwo i konsultacje.

„Nikt nie powinien mieć już wątpliwości, że dziś każda firma, która chce zdobywać klientów, powinna być obecna w internecie. Ważne jest nie tylko posiadanie firmowej strony www, ale też jej pozycjonowanie, aby mogła być jak najlepiej widoczna w wyszukiwarce. Dobrze zaplanowany e-marketing daje liczne możliwości, a odpowiednio wdrożone działania pomagają zwiększać sprzedaż” - mówi Grzegorz Kordas, jeden z prelegentów Akademii e-marketingu, praktyk SEO, od kilkunastu lat skutecznie zarządzający budżetami reklamowymi małych i średnich firm. „Aby jednak odnosić jak najlepsze wyniki, potrzebna jest znajomość efektywnych metod promocji w sieci. Naszym celem jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z obszaru marketingu online oraz skutecznego wykorzystania narzędzi umożliwiających dotarcie do potencjalnego klienta. Warto tu też wspomnieć o sztucznej inteligencji, o której ostatnio dużo się słyszy. Nie ma się czego obawiać, AI nie zastąpi człowieka. Zautomatyzuje jednak wiele czynności i może być bardzo pomocna w codziennej pracy i rozwoju biznesu. Dobrze więc takie narzędzia znać” - dodaje Grzegorz Kordas.

W program Akademii e-marketingu wchodzą spotkania ze specjalistami, którzy przekazują swoją wiedzę kompleksowo i w interesujący sposób. Uczestnicy otrzymają poradnik w pigułce na temat tego, jak rozwijać swój biznes w internecie. Poznają kwestie związane z budową firmowej strony www, skuteczne działania SEO oraz narzędzia promocyjne, takie jak np. Google Ads. Dowiedzą się też, jak budować strategię firmy w Social Mediach i jak mierzyć skuteczność prowadzonych działań.

Specjaliści omówią także aktualne kwestie i zmiany w przepisach prawa. Opowiedzą o obowiązującej od niedawna dyrektywie Omnibus, która nakłada na e-sprzedawców kilka nowych obowiązków. Ich znajomość jest bardzo ważna, gdyż za ich nieprzestrzeganie grożą kary finansowe.

„Program szkoleń dostosowaliśmy do potrzeb i oczekiwań MŚP na podstawie naszego doświadczenia z wcześniejszych edycji oraz rozmów z przedsiębiorcami. Warsztaty pomogą przedsiębiorcom przyswoić praktyczną wiedzę z podstaw e-marketingu. Jako Partner Premium Google mamy dostęp do najnowszych rozwiązań i zdobyczy technologii i tą wiedzą chcemy się podzielić. Uczestnicy Akademii będą mogli też porozmawiać z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania oraz doradzą, jakie konkretne działania warto prowadzić” - podsumowuje Anna Pszczółkowska, koordynatorka Akademii e-marketingu.

​

Wiosenna odsłona Akademii e-marketingu ruszyła w połowie marca i odbyła się już w Gdańsku, Katowicach i Warszawie. W sumie w szkoleniach jak dotąd wzięło udział ponad 700 właścicieli małych i średnich biznesów.

Udział w Akademii jest bezpłatny. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na stronie https://www.akademiaemarketingu.pl/.

Organizatorem oraz partnerem merytorycznym wydarzenia jest firma WeNet Group.

Partnerami strategicznymi 11. edycji Akademii e-marketingu są: Klub Integracji Europejskiej, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Patroni medialni to: My Company Polska, Strefa Biznesu, Trojmiasto.pl, SląskiBiznes.pl, Business Hub, Gazeta MŚP, Przedsiębiorcy.eu.

O WeNet

WeNet to firma działająca w obszarze szeroko pojętego doradztwa internetowego. Ponad 1000 ekspertów w całym kraju oferuje skuteczne rozwiązania dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z sektora MŚP. Firma posiada w pakiecie wszystkie usługi internetowe, takie jak tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, prowadzenie dedykowanych kampanii reklamowych i działań marketingu lokalnego online, tworzenie e-sklepu oraz hosting stron internetowych. Z usług WeNet korzysta już 50000 małych i średnich firm. Obecnie działa w całej Polsce i posiada biura w 19 lokalizacjach.

KONTAKT:

Tomasz Jaros

menedżer komunikacji WeNet

tel. +48 782 180 917

e-mail: tjaros@wenet.pl

Źródło informacji: WeNet