Zielony, niebieski, czerwony czy żółty – jakim Mikołajem jesteś?

Prezenty świąteczne wręcza większość z nas, okazuje się jednak, że istnieje więcej niż jedna strategia na ich zakup. 63% zapakuje je samodzielnie i będzie do tego przykładać dużą wagę. Co trzeci obdarowujący planuje wydać w tym roku od 300 do 600 zł, a co czwarty 600 do 1000 zł, wynika z analiz przeprowadzonych przez VeloBank. Dzięki nim powstała też pierwsza, unikatowa macierz czterech typów Mikołajów, czyli stylów behawioralno-psychologicznych związanych z przedświątecznymi zakupami, w których każdy z nas może się odnaleźć. Poszczególnym sylwetkom przypisano kolory – zielony, czerwony, żółty i niebieski. Co ciekawe, to nie Czerwony, a Zielony Mikołaj występuje wśród Polaków najczęściej. Wręcza on wyjątkowo dopasowane prezenty, które przygotowuje z wyprzedzeniem.

VeloBank wykorzystał stosowaną w banku hiperpersonalizację do przeprowadzenia na grupie swoich klientów analizy poznawczo-behawioralnej, dotyczącej strategii kupowania świątecznych prezentów. Zdecydowana większość (88%) zamierza obdarować w tym roku swoich bliskich upominkami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nieco ponad połowa Mikołajów zdecyduje się raczej na jeden prezent, ale w drodze wyjątku przewiduje także ich większą liczbę. Niemal 39% Mikołajów zawsze kupuje po jednym podarunku. Najczęściej (41%) stawia się na gotowy upominek, co trzeci Mikołaj przygotuje coś samodzielnie. Większość, bo 85% obdarowujących chce, aby ich upominki były dobre jakościowo, choć nie muszą być markowe. Prawie połowa (46%) uważa, że dobry prezent to praktyczny prezent. Mikołajem można stać się głównie dla najbliższej rodziny (69%), choć 17% obdarowuje również bliskich przyjaciół, a 11% decyduje się na zakup upominków dla wszystkich członków swojej rodziny.

Wśród najczęściej wybieranych kategorii prezentów (przez 60% badanych) znalazły się zabawki, zdrowie, odpoczynek i hobby. Blisko co piąty obdarowujący zdecyduje się na biżuterię lub elektronikę. W większości sami podejmujemy decyzje w sprawie wyboru prezentów (71%). Niemal 1 na 3 osoby często lub zawsze woli poradzić się innych. 68% Mikołajów uważa, że warto zwracać uwagę na ekologię również podczas wybierania prezentów.

Mikołaj ma kilka oblicz i… szat

Odpowiedzi badanych poza ogólnymi wnioskami pomogły wyróżnić cztery typy Mikołajów: Zielony, Niebieski, Czerwony i Żółty. Każdy z nich podchodzi do kompletowania upominków na swój sposób. Najczęściej na głowę zakładamy zieloną czapkę (38%). Zieloni Mikołajowie przywiązują dużą wagę do dopasowania prezentu do danej osoby i jej zainteresowań. To dobrzy słuchacze, którzy potrafią umiejętnie podpytać kto czego potrzebuje. Ich podarunki nie są przesadnie drogie, ale za to wyjątkowe – często zrobione i zapakowane samodzielnie. Zamiast jednego prezentu wolą wręczyć kilka drobnych upominków, chętnie polują przy tym na promocje lub specjalne rabaty. Aż 86% wszystkich Zielonych Mikołajów zapełniało swój worek z prezentami kupując je online. Najchętniej kompletują jego zawartość z dużym wyprzedzeniem, nawet parę miesięcy wcześniej. Zieloni Mikołajowie to głównie zabiegani 31-45-latkowie (48%), którzy jeśli tylko mogą, wolą uporać się z świątecznymi obowiązkami z wyprzedzeniem. Najwięcej takich Mikołajów jest spod znaku Bliźniąt i Strzelców.

Z kolei 3 na 10 osób identyfikuje się z typem Niebieskiego Mikołaja. Uważnie wybierają upominki i jest to zwykle jedna, przemyślana i dopasowana do osoby rzecz. Stawiają przy tym mocno na użyteczność. Nie są rozrzutni, szukają promocji i okazji. Bardziej liczy się dla nich to co w środku niż na zewnątrz. Pakowanie prezentów zlecają komuś z rodziny albo korzystają z gotowych opakowań. Idealnych upominków szukają najczęściej w internecie, ale chętnie odwiedzają w tym celu też galerie handlowe. Na spokojnie oglądają i podejmują decyzje, a zakupy robią na 2-3 tygodnie przed Świętami. Wielu z nich jest spod znaku Byka, Skorpiona albo Ryb.

Co piąty Mikołaj ubiera czerwony strój i można spodziewać się od niego jednego, ale za to drogiego prezentu. Zawsze też wybierze coś dobrej jakości. Opakowanie schodzi u Czerwonych na dalszy plan, ważny jest środek, a w nim praktyczna rzecz na lata. Taki Mikołaj nie zostawia też poszukiwań upominku na ostatnią chwilę. Przygotowuje się do włożenia czegoś pod choinkę skrupulatnie nawet z 1-2 miesięcznym wyprzedzeniem. W tej grupie liczną reprezentację stanowią osoby w wieku 31-40 lat. To zwykle zodiakalna Waga, Lew albo Wodnik.

Najrzadszym typem obdarowującego jest Żółty Mikołaj. To najbardziej spontaniczna i nieprzewidywalna grupa obdarowujących. Czasem na prezenty wydaje mniej, a czasem więcej, część kupuje z wyprzedzeniem, a część w ostatniej chwili. Unika schematów i liczy się dla niego kreatywność. Zawsze można się spodziewać od niego prezentu z duszą, który Żółty Mikołaj znajdzie nie tylko w internecie czy sklepie, ale także wyszuka wyjątkową niespodziankę na targu czy jarmarku. Zwykle takich upominków dla jednej osoby pod choinką ląduje kilka i są specjalnie opakowane. Żółci przywiązują wagę nie tylko do samego prezentu, ale i jego oprawy. Upominek od nich będzie dopasowany do preferencji, dobry jakościowo i często zaskakujący. Wielu z takich Mikołajów dzieli ten sam znak zodiaku - Panna, Koziorożec albo Rak.

„Cztery typy Mikołajów wyróżnionych w naszym badaniu reprezentuje nasze strategie w podejściu do prezentów. Jednak bez względu na to czy kupujemy jedną większą, czy kilka drobnych upominków, sami pakujemy, czy oddajemy to innym, to wszystkim obdarowującym przyświeca ten sam cel – szczęście i radość bliskich.

Metodologia: Badanie ilościowe przeprowadzone w dniach 30.10-13.11. 2023 r. Na próbie klientów VeloBanku wynoszącej N=385. Badanie przeprowadzone ankietą internetową wśród pełnoletnich klientów, którzy deklarują zakup prezentów świątecznych i skorzystali z bankowości internetowej lub mobilnej VeloBanku w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

