Czego dzieci nie powinny jeść w Święta?

Boże Narodzenie to czas, kiedy nasz jadłospis wygląda zdecydowanie inaczej niż zwykle. Które potrawy można podać maluszkom, a na które lepiej uważać, radzi Ewelina Poźniak, dietetyczka, specjalistka ds. żywienia niemowląt i małych dzieci, ekspertka programu edukacyjnego dla rodziców Nestlé Baby&me.

Ryba na świątecznym stole

Wielu rodziców ma obawy odnośnie do jakości dostępnych ryb, jednak tłuste gatunki morskie, np. halibut, są źródłem cennego DHA - zdrowego tłuszczu, kluczowego dla rozwoju wzroku i mózgu dziecka. Jeśli maluszek ma już za sobą pierwsze spotkanie z rybami, można zaserwować je także w czasie Świąt. Tradycyjne potrawy zwykle ociekają jednak tłuszczem, więc nie są odpowiednie dla najmłodszych. Warto wypróbować z całą rodziną nowe opcje, np. pieczonego łososia lub pstrąga podane w tradycyjnym greckim sosie. Ważne, by dokładnie usunąć z ryby wszystkie ości. Młodsze dzieci mogą otrzymać danie w wersji zmiksowanej, starszym można serwować je podobnie jak innym domownikom na talerzu.

Dania z rybką dla dzieci

Suszone grzyby - tajemnica naszych mam

Grzyby jadalne dzieli się na 2 podstawowe grupy - leśne i hodowlane. Tych pierwszych zdecydowanie nie podajemy dziecku poniżej 12. roku życia. I nie wynika to z tego, iż są one ciężkostrawne, ale z ryzyka pomylenia gatunków jadalnych z trującymi. Konsekwencją byłoby zatrucie, które dla dzieci, ze względu m.in. na mniejszą masę ciała, może mieć skutki znacznie gorsze niż w przypadku dorosłych. Niestety, wyciągnięcie grzyba z wigilijnego barszczu czy kapusty nie jest rozwiązaniem - ewentualne toksyny w czasie gotowania przeszłyby do potrawy. Jeśli w świątecznych daniach przewidziane są więc grzyby leśne, warto przed ich dodaniem odłożyć niewielką ilość potrawy specjalnie dla dzieci.

Grzyby hodowlane, jak pieczarki czy boczniaki, mogą być podawane według niektórych rekomendacji nawet już po 6. miesiącu. Warto jednak nieco się z tym wstrzymać i wprowadzać je na trochę późniejszym etapie rozszerzania diety - po 10.-12. miesiącu. Jeśli przy bożonarodzeniowym stole usiądą dzieci, można rozważyć przygotowanie farszu do pierogów i uszek z wykorzystaniem właśnie grzybów hodowlanych.

Mak - niepozorne ziarenka pełne smaku

Nasiona maku mogą być cennym źródłem witamin i składników mineralnych, m.in. żelaza, wapnia, magnezu i cynku.

Generalnie przyjmuje się, że nasionka maku są bezpieczne, jednak w pewnych warunkach mogą zostać zanieczyszczone niebezpiecznymi alkaloidami. Mak spożywczy jest dokładnie myty, mielony i poddawany obróbce cieplnej, jednak w pierwszym roku życia warto unikać podawania większych ilości zawierających go pokarmów. Roczniak może już jednak spróbować kutii czy makowca.

Miód - naturalna słodycz nie tylko na Święta

Naturalnie słodki i będący źródłem wielu składników o działaniu prozdrowotnym miód jest chętnie wykorzystywany do słodzenia świątecznych dań, np. kutii czy klusek z makiem. By w pełni zachować jego właściwości, należy stosować go jednak na zimno - najlepiej nie podgrzewać bardziej niż do temperatury ciała, maksymalnie - do około 40 st. C. Warto również pamiętać, że łyżka miodu to około 20 g cukrów prostych, które w diecie dzieci należy ograniczać.

W 1. roku życia maluszek nie powinien otrzymywać żadnych produktów z miodem. Może być on bowiem zanieczyszczony przetrwalnikami Clostridium botulinum, wywołującymi botulinizm dziecięcy. Dzieci, które skończą roczek, mogą już jednak bezpiecznie spożywać miód.

O czym jeszcze warto pamiętać podczas planowania Świąt z dzieckiem?

Więcej informacji, które mogą być przydatne przy planowaniu Bożego Narodzenia z maluszkiem, znaleźć można w e-booku „Pierwsze Święta z dzieckiem”. Stworzony został przez ekspertów programu edukacyjnego dla rodziców Nestlé Baby&me i zawiera porady dotyczące m.in. przygotowań do Bożego Narodzenia, prezentów i bezpieczeństwa.

Ważna informacja. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się na zmianę sposobu karmienia dziecka, skonsultuj się z lekarzem.

