Kursy maturalne online. Uniwersytet Szczeciński prowadzi zapisy

Jak wiadomo, matura może być stresująca, dlatego Uniwersytet Szczeciński przygotował ofertę bezpłatnych kursów przygotowujących do egzaminu dojrzałości, podczas których będzie można usystematyzować dotychczasową wiedzę lub uzupełnić zaległości. Zajęcia rozpoczną się 10 października br. i prowadzone będą w formie zdalnej przez kadrę akademicką uczelni. Już teraz trwają zapisy na zajęcia.

Uniwersytet Szczeciński przygotował dla maturzystów zajęcia z ośmiu przedmiotów, a są to: język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski i język niemiecki.

Kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, każdy uczestnik będzie mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadawać pytania, usystematyzować dotychczasową wiedzę lub uzupełnić zaległości. Zakres tematyczny każdego kursu dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

– Kurs przygotowujący do matury z matematyki przyda się wszystkim maturzystom – przekonuje dr inż. Tomasz Wiśniewski z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US. – Zajęcia odbywają się przy użyciu wirtualnej tablicy z użyciem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Kurs nie jest prowadzony tylko w formie wykładu, to przede wszystkim maturzyści aktywnie uczestniczą w zajęciach, wspólnie rozwiązując zadania z poszczególnych działów matematyki, jak i z arkuszy z lat ubiegłych.

Wszystkie informacje dotyczące kursu, przedmiotów i zapisów znajdują się na stronie: https://matura.usz.edu.pl/

(ek)