Nowe Warpno – nie przystanek, a cel wycieczki

Najdalej wysunięta na północny zachód gmina Polski, Nowe Warpno, jest wyjątkowo fotogeniczna. Ale nie traci też na uroku, gdy jest oglądana na żywo. Zwykle nie trafia się do niej przez przypadek – to miejsce, ze względu na swoje położenie, jest po prostu wybierane przez odwiedzających jako cel wycieczki. Nie zawodzi nikogo. Bo atrakcje znajdą tu i osoby zainteresowane historią, zabytkami, architekturą, i ci, którzy szukają ciszy, spokoju lub warunków do uprawiania jachtingu, windsurfingu, kitesurfingu, kajakarstwa.

Nowe Warpno zachowało średniowieczny układ urbanistyczny. A z licznych znajdujących się tu zabytków na uwagę zasługują m.in.: ratusz ryglowy z XVII wieku, kościół późnogotycki pw. Wniebowzięcia NMP z barokowym wyposażeniem, XVIII-wieczny kościółek pw. św. Huberta w dzielnicy Karszno, XIX-wieczny pałac w stylu neorenesansu francuskiego.

Na atrakcyjność turystyczną gminy wpływa oczywiście jej położenie – na jej terenie są duże akweny i lasy. To nie tylko Zalew Szczeciński, ale też cztery jeziora: największe Jezioro Nowowarpieńskie, mające bezpośrednie połączenie z zalewem przez dwie cieśniny przy Ptasiej Wyspie (inaczej Łysej Wyspie) oraz trzy jeziora śródleśne: Jezioro Małomyśliborskie i Jezioro Myśliborskie Wielkie oraz jezioro Piaski.

I jeszcze dodajmy dla porządku – to gmina w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie polickim; jej siedzibą jest miasto Nowe Warpno.

(sag)