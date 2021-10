Praktyczna lekcja historii. Odkrywanie śladów przeszłości

Na górującym nad okolicą niewielkim cmentarzu deszcze odsłoniły fragmenty macew, więc… Kto jeszcze nie ma planów na sobotę, a chciałby niebanalnie - z dreszczykiem - spędzić czas, ten powinien skorzystać z zaproszenia do udziału w swoistym „powrocie do przeszłości". Czyli w wyprawie do Nowego Warpna, pod auspicjami Pomorskiego Towarzystwa Historycznego.

„Przywracamy historię i wiedzę o niej" - przekonuje dr Marek Łuczak, zachęcając do udziału w kolejnej przygodzie na pograniczu archeologii. Tym razem jej celem będzie dawny cmentarz żydowski w Nowym Warpnie (Neuwarp) - położony na wzgórzu, pomiędzy ul. Podgrodzie oraz Wojska Polskiego.

- Mieszkańcy sygnalizowali, że deszcze odsłoniły fragmenty macew. Wraz z Bartkiem Witkowskim pojechałem na miejsce, gdzie potwierdziliśmy te informacje. Tuż po powierzchnią gruntu natrafiliśmy na fragmenty macew dawnego kirkutu. Z pomocą wolontariuszy zamierzam je złożyć i odczytać z nich hebrajskie inskrypcje, by przywrócić pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach Nowego Warpna. Na terenie tego cmentarza znajduje się również kilkanaście polskich mogił z lat 1946-1948, które chciałbym posprzątać. Cześć macew wykorzystano jako ścianki do obramowań tychże grobów, a kolejne skryła natura pod warstwą ziemi.

Zamiar uczestniczenia w odkrywaniu śladów dawnego cmentarza żydowskiego należy zgłosić dr. Markowi Łuczakowi ze pośrednictwem profilu FB. Poza tym wszyscy chętni do porządkowania cmentarza i prac ewidencyjnych na terenie kirkutu w Nowym Warpnie muszą samodzielnie dotrzeć na miejsce prac poszukiwawczych. Start sobotniego (16 października) „powrotu do przeszłości" zaplanowano na godz. 10. ©℗

(an)