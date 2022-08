Naprawią, ale tylko fragment

Chodnik wzdłuż ul. Piłsudskiego w Policach wymaga pilnego remontu. I odchwaszczenia. To drugie już trwa. Remont ma być przeprowadzony jeszcze w tym roku, ale tylko na jego niewielkim fragmencie.

Chodzi o chodnik od strony parkingu (naprzeciwko ryneczku) i Klubu Nauczyciela. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby się nie potknąć o wystające płyty lub nie wpaść w dziurę. Niektóre z przeszkód dodatkowo maskowały zarastające ten trotuar chwasty. Jeden z mieszkańców już się tam potknął, upadł i doznał potłuczeń.

Chodnik na szczęście na całym tym odcinku jest już od ubiegłego tygodnia odchwaszczany. Jeszcze w tym roku ma się też doczekać remontu. Ale, niestety, nie na całym odcinku, który go wymaga.

– Wydział Dróg Publicznych wystosował już zapytanie ofertowe w sprawie remontu tego odcinka przy Klubie Nauczyciela – chodzi o ten fragment przy przystanku autobusowym, od przejścia dla pieszych do ul. Chodkiewicza – mówi Mateusz Frąckowiak, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach. – To najbardziej zniszczony odcinek tego chodnika. Do końca tego roku ma być wyremontowany. ©℗

(sag)