Najnowocześniejszy statek wycieczkowy na świecie trafił do armatora

Fot. archiwum

Fińska stocznia Meyer Turku dostarczyła firmie Royal Caribbean Internarional najnowocześniejszy statek wycieczkowy na świecie „Icon of the Seas”.

W swój pierwszy rejs statek wyruszy w styczniu 2024 roku z Miami.

– „Icon of the Seas” to najbardziej zaawansowany statek wycieczkowy na świecie – powiedział dyrektor generalny stoczni Meyer Turku, Tim Meyer.

– Innowacje i marzenia tworzone przez Royal Caribbean przez 50 lat historii firmy osiągnęły nowy szczyt – mówił podczas uroczystości przekazania jednostki Jason Liberty, dyrektor generalny Royal Caribbean Internarional.

Na statku znajduje się osiem obszarów tematycznych, wśród których są między innymi: największy park wodny na morzu, park z żywymi roślinami oraz oferujący akrobacje wodne Aqua Theatre.

„Icon of the Seas” ma 365 metrów długości i 57,6 m szerokości i może jednorazowo zabrać na pokład 7 600 pasażerów i 2 350 członków załogi. Statek będzie eksploatowany pod banderą Panamy.

Drugim statkiem z serii budowanym dla tego samego armatora będzie „Star of the Seas”. ©℗

Wojciech SOBECKI