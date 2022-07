Bolid Formuły 1 na stacji paliw na szczecińskich Gumieńcach

Tłumy pojawiają się od wtorku na stacji benzynowej u zbiegu ul. Ku Słońcu i Hrubieszowskiej w Szczecinie. Nie przyciągają ich jednak atrakcyjne ceny paliwa, a bolid Formuły 1, który z bliska będzie można oglądać do piątku.

Jak informuje paliwowy koncern, to najnowszy pojazd zespołu Alfa Romeo F1 Team ORLEN – C42. To właśnie takim ścigają się obecnie Valtteri Bottas, Guanyu Zhou i Robert Kubica.

Bolid ustawiony na szczecińskich Gumieńcach wzbudza żywe zainteresowanie osób w każdym wieku. Szczecinie fotografują go z każdej strony i o każdej porze. Będzie to możliwe do piątku włącznie. Następnie pojazd trafi do Mielna. W sumie do 11 września będzie go można oglądać na 12 stacjach w Polsce. ©℗

