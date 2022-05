A na Śnieżce leży śnieg!

Karkonosze to rejon bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców naszego regionu. Prowadzi do niego wspaniała trasa S3, której dalszy ciąg (od Jeleniej Góry) aż do granicy czeskiej ma być oddany w przyszłym roku. Nic dziwnego, że w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Świeradowie Zdrój czy też okolicznych miejscowościach nie brakuje samochodów z rejestracją naszego województwa.

Śnieżka jest stałym miejscem odwiedzin turystów. Najwyższy szczyt Karkonoszy (1602 m n.p.m.) można zdobyć od strony polskiej trasą turystyczną, która prowadzi pod koniec kamienistą drogą. Obecnie jest zasypana śniegiem, podobnie jak sam szczyt góry. Niektórzy turyści zaopatrzyli się w specjalne raki (kolce) nakładane na buty, a inni męczą się i ślizgają w zwykłych adidasach, co raczej bezpieczne nie jest. Dla bardziej leniwych, jak niżej podpisany, polecam wjazd na Śnieżkę gondolą od strony czeskiego Peca pod Śnieżką. Wjazd trwa ok. 13 minut i kosztuje w obie strony ok. 100 zł.

Na Śnieżce jest charakterystyczny budynek przypominający trzy sputniki. Obiekt budowano osiem lat, a zakończono w 1974 roku. Na górze mieści się obserwatorium meteorologiczne, a na dole była w przeszłości część gastronomiczna, która zamknięta jest na głucho od 2015 roku, kiedy stwierdzono konieczność jej kapitalnego remontu, na który nie ma pieniędzy. Całość budynku oklejana jest przez turystów przeróżnymi nalepkami. Nieco denerwujący jest szyld: „Zmieniamy się dla ciebie. Przepraszamy za niedogodności”. Trwają już siedem lat i nie wiadomo kiedy obiekt zacznie działać.

Korzystają na tym Czesi, którzy po swojej stronie prowadzą gastronomię w budynku na szczycie oraz w budynku stacji kolejki, gdzie jest jedyna płatna toaleta. Na szczycie przebiega granica polsko-czeska, którą w „tamtych latach” strzegli wopiści i pilnowali, by jej nie przekroczyć. Tuż koło schroniska znajduje się pamiątkowy obelisk poświęcony m.in. 46. rocznicy Ludowego Wojska Polskiego i 43. WOP.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI