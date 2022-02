Dziewczyny do wzięcia, czyli Lola i Śnieżka

Śnieżka to czarnulka, niezwykle świata ciekawa. Lola jest czarującą indywidualistką, która nie toleruje innych zwierząt. Obie - niezależnie - potrzebują stałego gruntu pod łapkami, czyli swojego miejsca w kochającej rodzinie.

Imię pierwszej z kotek nie jest dziełem przypadku lecz odzwierciedleniem głównych cech jej osobowości.

- To delikatna i wrażliwa kotka, a jednocześnie łagodna i spokojna. Wystarczy spojrzeć w jej wielkie piwne oczy, by dać się uwieść jej urokowi. Jest niczym królewna o pięknej jedwabistej i błyszczącej sierści, która łaskawie daje się głaskać i przytulać - o Śnieżce opowiadają jej schroniskowi opiekunowie. - Chętnie zwiedza swe "królestwo" i bacznie obserwuje wszystko, co się w nim dzieje. Sprawia wrażenie jakby szukała swojego księcia, który weźmie ją w ramiona i zabierze do swego domu.

Druga z kotek również potrafi czarować.

- Ach... ta Lola: piękna i charakterna dziewczyna. W pierwszej chwili broni swej niepodległości burcząc i sycząc na nieznajomego. Wystarczy jednak zapewnić zabawę Jej Wysokości, choćby wędkę z piórkami, aby na dobre przełamać pierwsze lody - opowiadają schroniskowi opiekunowie. - Kotka potrzebuje stałego gruntu pod łapkami: domu spokojnego z odpowiedzialnym opiekunem, który zdobędzie jej zaufanie.

Problem w tym, że Lola nie toleruje innych zwierząt, w tym kotów. Dlatego nie przebywa z innymi w schroniskowym Domu Kota - jest izolowana w odrębnym pomieszczeniu, gdzie tęskni za swoim człowiekiem.

Obie kotki to niespełna trzylatki: zdrowe i wysterylizowane. Śnieżka (6/22) trafiła do schroniska w tym miesiącu (luty), a Lola (296/21) jest rezydentką placówki już od listopada ub. roku.

Kto więc chciałby przygarnąć którąkolwiek z pięknych Jej Wysokości - lub jakąkolwiek inną bezdomną psinę czy kocinę - jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, fax +48 91 487 66 46, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt), w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście do jego części biurowej jest możliwe wyłącznie w maseczce, a przebywanie - przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami.©℗

