Zimowa ochrona przeciwpowodziowa. Lodołamacze w gotowości

Lodołamacze Wód Polskich są gotowe na sezon zimowy 2023/2024. Od grudnia do marca zapewnią zimową ochronę przeciwpowodziową na największych rzekach - Wiśle i Odrze. Jednostki stacjonują w czterech miejscach na mapie Polski: we Włocławku, w Przegalinie, w szczecińskich Podjuchach i w Brzegu Dolnym. Pozostają w gotowości, by w razie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk lodowych ruszyć do akcji.

W dobie zmian klimatu i niespodziewanych zjawisk pogodowych okresowo cieplejsze zimy nie mogą usypiać czujności. W minionych latach lodołamacze wielokrotnie wyruszały na akcje lodołamania, chroniąc mieszkańców i ich dobytek przed skutkami zimowych powodzi zatorowych.

W czasie akcji jednostki poruszają się zawsze w górę rzeki, aby pokruszony przez nie lód miał gdzie spływać. Wypływają jedynie w trakcie odwilży, tak by połamany lód znów nie zamarzł i nie tworzył niebezpiecznego zatoru. Na czele grupy płyną lodołamacze czołowe kruszące grubą warstwę lodu, a za nimi postępują lodołamacze liniowe, które zapobiegają zatrzymywaniu się spływającej kry. Statki swoją masą i mocą rozbijają stałą pokrywę

