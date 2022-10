Lodołamacz trafił do Szczecina

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie zajęło I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Lodołamcze 2022 w kategorii Instytucja. To konkurs nagradzający wrażliwych społecznie pracodawców, którzy w szczególny sposób dbają o osoby z niepełnosprawnościami. Gala finałowa jego XVII edycji odbyła się 6 października na Zamku Królewskim w Warszawie.



Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Już od 17. lat przyznaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze. Konkurs pozwala na docenienie firm, osób i instytucji. Do każdej edycji napływają setki zgłoszeń.

Do tytułu Lodołamacze 2022 można było nadsyłać zgłoszenia w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń-Dostępność, Zdrowa Firma oraz Dziennikarz bez Barier. W kategorii Instytucja zwyciężyło szczecińskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. „Za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór do naśladowania” - uzasadniono.



- Uznano, że nasze Koło jest tak duże i tak dużo robi, że określono nas jako instytucję - mówi Barbara Jaskierska, przewodnicząca PSONI w Szczecinie. - To prawda, bo miesięcznie obsługujemy 600 osób z niepełnosprawnością intelektualną, od maluszka do seniora. Prowadzimy Zakład Aktywności Zawodowej na 170 osób, jest największy w Polsce. I bardo dobrze funkcjonuje, co nie jest bez znaczenia. W dzisiejszy czasach nie jest prosto wygrywać przetargi.

Koło PSONI w Szczecinie przez lata konsekwentnie tworzyło system wsparcia towarzyszący osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom przez całe życie. Prowadzi Centrum Małego Dziecka, Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy (realizacja edukacji dla dzieci i młodzieży umiarkowanie i znacznie niepełnosprawnych i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz chorobami), Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i wspomniany Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej. Stowarzyszenie utworzyło mieszkania chronione (kompleks dla 15 osób) oraz mieszkania wytchnieniowe. Ma pod swoimi skrzydłami odnoszącą sukcesy Orkiestrę Perkusyjną Gamelan. Realizuje też projekty ministerialne na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Organizacja chwali współpracę z prezydentem miasta, marszałkiem, wojewodą, MOPR-em, PFRON-em.

- Jesteśmy partnerami, nie petentami - podkreśla Barbara Jaskierska. - Mamy wiedzę merytoryczną, która pozwala rozmawiać o konkretach.

Szczecińskie koło PSONI od wielu lat uświadamia, że dla wsparcia potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców najważniejsze są właśnie systemowe rozwiązania, które dają tym rodzinom bezpieczeństwo. Tę zasadę uznaje za najważniejszą i konsekwentnie realizuje.

- Tak jak rośnie młody człowiek, tak staramy się zabezpieczać jego potrzeby związane z wiekiem, jednocześnie realizując odpowiedź na pytania rodziców „i co dalej” - mówi B. Jaskierska. - To praca bardzo wielu osób w naszych placówkach i ta nagroda jest dla każdej z nich.

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.©℗

Anna Gniazdowska

Fot. Inga Mikee