Współpraca ze strażą pożarną dla bezpieczeństwa terminalu LNG i nie tylko

Podpisane 29 sierpnia przez Gaz-System porozumienie z Państwową Strażą Pożarną zwiększa i formalizuje dotychczasową kooperację, zwłaszcza w obszarach szkoleniowym, komunikacyjnym oraz usuwania skutków awarii. Intensyfikacja współpracy pozwoli jeszcze skuteczniej zabezpieczyć strategiczne obiekty, jak np. terminal LNG w Świnoujściu, tłocznie i węzły gazu.

- Polscy strażacy to profesjonaliści znani na całym świecie - poowiedziała minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. - Ich zaangażowanie, reaktywność i gotowość do służby czyni ich formacją wyjątkową. Wszelkie działania wzmacniające bezpieczeństwo infrastruktury gazowej w kraju są dla rządu RP priorytetem. To bardzo dobra wiadomość, że ważna dla naszego bezpieczeństwa energetycznego sieć przesyłowa będzie miała wsparcie straży pożarnej jeszcze lepsze niż dotychczas.

Ze strony spółki Gaz-System dokument podpisali prezes Marcin Chludziński oraz wiceprezes Błażej Spychalski, a w imieniu straży pożarnej - komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

-

...