Jeden bilet na trzy atrakcje

Fort Gerharda Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Jak już informowaliśmy, samorząd Świnoujścia 29 czerwca podpisał porozumienie z firmą Gaz-System SA, które dotyczy działań mających na celu zminimalizowanie skutków zamknięcia 13 kwietnia br. ulicy Ku Morzu. W ramach porozumienia, w którym główny nacisk położono na stworzenie alternatywnego dojścia do plaży na prawobrzeżu, zadbano także o rozwiązania, które mają ułatwić dostęp od strony wody do zabytków – latarni morskiej i Fortu Gerharda – przez kolejne trzy miesiące.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, zgodnie z porozumieniem z samorządem, przekaże na podstawie osobnej umowy darowizny 400 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na transport wodny w terminie do 30 września 2023 r. Środki nie są przeznaczone na pokrycie strat latarni morskiej czy Fortu Gerharda ani na ich funkcjonowanie. Darowizna w stu procentach ma być przeznaczona na obniżenie cen biletów na rejs do prawobrzeżnych atrakcji, w związku z brakiem alternatywnej drogi lądowej. Środki niewykorzystane do końca września na ten cel, zgodnie z umową, mają być zwrócone do Gaz-Systemu.

Organizator transportu za zgodą spółki przygotuje także bezpłatne bilety dla dzieci i młodzieży z prawobrzeża, które będą dystrybuowane przez lokalne samorządy.

Wkrótce rozpocznie się kolejna runda negocjacji samorządu z Gaz-Systemem, w wyniku których mają zostać przygotowane rozwiązania docelowe – czyli to, jak będzie wyglądał dostęp do zabytków i plaży po 30 września. Warto przypomnieć, że dotychczas plaża i zabytki funkcjonowały przez cały rok.

– Dziękujemy samorządowi i spółce Gaz-System SA i liczymy, że transport wodny będzie się cieszył dużą popularnością – mówi Piotr Piwowarczyk, gospodarz Fortu Gerharda. – Pozwoli to zminimalizować nasze straty i przetrwać kilka kolejnych miesięcy. Podtrzymujemy stanowisko i przypominamy, że zabytki nie mogą funkcjonować bez dostępu od strony lądu i tylko przez trzy miesiące w roku.

Warto przypomnieć, że Gaz-System pomógł w podobny sposób wiosną Stowarzyszeniu Miłośników Latarń Morskich w Świnoujściu. Organizacji opiekującej się latarnią przekazano środki na realizację projektu: „Latarnie morskie nad Bałtykiem – pomniki historii dziedzictwa morskiego. Edycja 2023”. Wówczas, w związku z zamknięciem ulicy Ku Morzu, sfinansowano rejsy do latarni morskiej dla półtora tysiąca dzieci i młodzieży, które odbywały podróż do Świnoujścia w ramach programu ministra edukacji „Poznaj Polskę”.

– Spółka Gaz-System SA darowiznę przekaże fundacji im. Karola Esteichera, która powstała w 2021 roku – zaznacza Agata Kucharska z fundacji. – Fundacja ma na celu ochronę zabytków i została powołana do wsparcia przede wszystkim dziedzictwa kulturowego Świnoujścia. Fundacja będzie koordynować przekazanie funduszy na rejsy, a niewykorzystane na ten cel środki zwróci spółce. Mamy nadzieję, że mimo braku dostępu od strony lądu zabytki odwiedzą tysiące osób, które zdecydują się na rejs statkiem.

Od 3 lipca br. zwiedzanie latarni morskiej, Fortu Gerharda i rejs w dwie strony kosztuje 40 zł (dla osób powyżej 14. roku życia) i 30 złotych (dla dzieci poniżej 14. roku życia).

(ek)