Węgla nie brakuje, oszustów także

Tego jeszcze nie było, by węgiel kupować w specjalnej cenie przygotowanej na... Black Weeks! Na obniżkę - z określonym kodem - zdecydowała się Polska Grupa Górnicza w swoim sklepie internetowym. 200 złotych mniej za tonę do 8 grudnia to nie lada gratka dla tych, którzy potrzebują opału, by ogrzać dom bądź mieszkanie. W szczecińskich składach także nie brakuje węgla, a jego ceny są zdecydowanie niższe niż rok temu, kiedy za tonę trzeba było płacić niemal 4 tysiące.



Akcja grupy PGG spotkała się z ogromnym zainteresowaniem klientów e-sklepu.

- Przez pierwsze dni promocji sprzedaż wzrosła niemal dziesięciokrotnie - poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.

„Czarne złoto" z dostawą do Kwalifikowanych Dostawców Węgla, bo tylko w taki sposób można go zamówić z polskich kopalń, kosztuje za tonę nawet 900 złotych.

Tymczasem w szczecińskich składach węgiel czeka na klientów i można go kupić od ręki.

- Mamy głównie węgiel z polskich kopalń - mówi Michał Karaś, właściciel składu Passa na szczecińskim Niebuszewie. - Można zamówić dwie tony, tonę, pół tony, a nawet zakupić opał w workach

...