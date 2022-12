Węgiel w kolejnych punktach. Taniej do końca roku

Dwie kolejne firmy rozpoczęły sprzedaż importowanego węgla na preferencyjnych warunkach dla uprawnionych mieszkańców Szczecina. Termin rozpoczęcia sprzedaży był uzależniony od dostarczenia przez rządową spółkę Węglokoks zaświadczenia o pochodzeniu węgla.

Opał na preferencyjnych zasadach można nabyć w Szczecinie przy ul. Świerczewskiej 5, ul. Jesiennej 16 i Ks. Warcisława I 4B oraz w podszczecińskim Przęsocinie przy ul. Młyńskiej 1A.

Cena węgla w tych składach to 2 tys. zł za tonę, zgodnie z ustawą nie obejmuje kosztów transportu. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Urząd Miasta. Uprawniają one do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla do 31 grudnia br.

Wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmowane są w Wydziale Ochrony Środowiska UM (III piętro, lewe skrzydło, pok. 360) przy pl. Armii Krajowej 1 oraz w Filii UM na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, stanowisko 9.

Szczecinianie, którzy wcześniej złożyli wniosek o dodatek węglowy w Szczecińskim Centrum Świadczeń i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach „od ręki”. Pozostałe osoby w terminie 14 dni. Wniosek o wydanie zaświadczenia można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin – Wydział Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Można go pobrać ze strony internetowej UM lub otrzymać w miejscu przyjmowania wniosków.

(t)