Trzeci etap Trasy Północnej. Arteria w szczerym polu

Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej III etapu Trasy Północnej. To inwestycja, która ma być dopełnieniem układu dróg dojazdowych do Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, biegnącym przez osiedla Warszewo i Bukowo z wylotem u zbiegu ulic Włodzimierza Ostoi- Zagórskiego i Szosa Polska. Termin dla firm, które są zainteresowane udziałem w postępowaniu, na składanie ofert wyznaczony został do 22 czerwca.

- Zakres aktualizowanej dokumentacji obejmuje III etap Trasy Północnej - tj. budowę nowej ulicy na odcinku od skrzyżowania ul. Łącznej z ul. prof. Jana Królewskiego do ul. Szosa Polska (wraz z włączeniami w istniejące ulice oraz ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego jako drogi zbiorczej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogrodniczą do wysokości posesji nr 2) - wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Na wykonanie projektu wybrana firma dostanie 10 miesięcy od daty zawarcia z nim umowy. Tyle czasu będzie on miał na opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach, uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii,

...