Studenci z ZUT wygrali międzynarodowy konkurs

Zespół ACI Student Chapter z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wygrał międzynarodowy konkurs projektowania kul do kręgli wykonanych z betonu - FRC Bowling Ball 2023, który odbył się w Stanach Zjednoczonych.

FCR Bowling Ball to międzynarodowy konkurs naukowy dla studentów, który zorganizowano na początku kwietnia w San Francisco podczas konwencji Amerykańskiego Instytutu Betonu (American Concrete Institute - ACI).

W tegorocznych zmaganiach wzięły udział 33 drużyny z całego świata, m.in.: USA, Kanady, Meksyku, Indii i Tajwanu. Wyzwaniem konkursowym było zaprojektowanie i skonstruowanie kuli do kręgli ze specjalnej mieszanki betonowej z włóknami. W finałowym starciu najlepszy okazał się zespół ACI Student Chapter z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Kolejne miejsca na podium zajęli studenci z University of Puerto Rico at Mayagüez i University of Illinois Urbana-Champaign.

Studentów budownictwa w przygotowaniach i zmaganiach konkursowych wspierali dr inż. Norbert Olczyk i prof.

...