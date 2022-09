Robot asystent w diagnostyce padaczki. Sprzęt z zakupów WOŚP bezcenny dla pacjentów i lekarzy

Zespół specjalistów ze szpitala „Zdroje" w Szczecinie, pod kierownictwem neurochirurga prof. Leszka Sagana, przeprowadził pierwsze w Polsce robotycznie asystowane wszczepienie elektrod stereo-EEG (SEEG) u nastolatka chorującego na padaczkę lekooporną.

Do tej pory dostępne metody nie dawały możliwości tak precyzyjnego wskazania źródła napadów epilepsji. Sprzęt, którym dysponuje placówka przy ul. Mącznej, a przekazany przez Fundację WOŚP, umożliwia badanie niedostępnych, głęboko położonych obszarów mózgu i lokalizację tych jego miejsc, które są źródłem ataków. Taka diagnostyka to wstęp do podjęcia skutecznego leczenia.

Robot operacyjny jest jednym z elementów unikalnego zestawu do diagnozowania i leczenia neurochirurgicznego padaczek, który został zakupiony ze środków Fundacji WOŚP, a jego wartość przekracza 8,5 mln zł. Oprócz robota w skład tego zestawu wchodzą także: aparat do badania funkcji bioelektrycznych mózgu - czyli do wykonywania badań śródoperacyjnych EEG, nowoczesny mikroskop umożliwiający trójwymiarowe widzenie pola operacyjnego i barwienie miąższu mózgowego w

...