Osiedla zablokowane przez samochody [SONDA]

Pożar przy ulicy Lnianej w Szczecinie wstrząsnął mieszkańcami miasta. Szczególnie poruszył on tych, którzy mieszkają na osiedlach z zabudową typową dla lat 70. i 80. XX wieku. Dojazd służb ratunkowych jest tam trudny, bo - podobnie jak na ul. Lnianej - często zastawiają go samochody.

Te osiedla niespostrzeżenie skurczyły się o przestrzeń zajętą przez samochody parkujące praktycznie na każdym skrawku wolnej przestrzeni. Nieważne, czy to trawnik, droga pożarowa czy też teren zaraz za zakazem całkowitego zatrzymywania się i postoju. Właściciele samochodów robią to z jednej strony z braku innej możliwości parkowania, a z drugiej - w poczuciu bezkarności. No bo kto to sprawdza i z jaką częstotliwością?

- Uciążliwości, na jakie napotykamy podczas akcji ratowniczo-gaśniczej są różnego typu - mówi kpt. Franciszek Goliński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Zaliczyć do nich należy również remonty dróg, a po przyjeździe na miejsce - samochody. Niekoniecznie źle parkujące. Pojazdy stojące nieprawidłowo możemy z mocy prawa przesunąć. W tym zakresie

