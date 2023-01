Pożar mieszkania przy ul. Lnianej. "To było coś potwornego"

- Obudziła mnie przejeżdżająca policja. Potem zobaczyłem staż pożarną - mówił Wojciech Śliwiński. - Podeszliśmy z rodzicami do okna. Czuć było spaleniznę. Widziałem, jak wyciągano ludzi z wieżowca. Strażacy nie mieli jak wjechać. Musieli manewrować - na wstecznym, do przodu, na wstecznym, do przodu - żeby ustawić się pod odpowiednim kątem. Zajmowało im to po pięć minut.

- Strasznie było - relacjonowała z balkonu kobieta, której mieszkanie znajduje się tuż obok lokum, które spłonęło. - To było coś potwornego, coś potwornego. Tego się nie da opowiedzieć. Ludzie krzyczeli: "Ratunku!". Było czarno, pełno sadzy, nie było nawet możliwości przejścia przez korytarz. Nie było czym oddychać. Pomyślałam: "To koniec, śmierć!". Ewakuowano mnie. Schowałam się w piwnicy. Podstawiono autobusy, ale one były daleko, bo nie było dojścia. Nie było nawet jak się ubrać. Straż, można powiedzieć, wyszarpała mnie z domu.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Administacja 2023-01-22 16:06:13 Ciekawe ile było zgłoszeń mieszkańców do Administracji odnośnie blokowania drogi dojazdowej . Zakładam , że sporo ale efekty pozornej interwencji jak widać żadne , bo pracownicy mają zgłoszenia mieszkańców w nosie bo tak wygodniej. Obiecamy , że zajmiemy się tematem i tyle możemy obiecać

nowe przepisy 2023-01-22 15:59:17 Kary za nieprawidłowe parkowanie w Strefie Zamieszkania są tak śmiesznie niskie , a intewencje służb raz na 100 zgłoszeń powodują, że opłaca się łamać przepisy .Wystarczy wprowadzić nowe przepisy , 5 000 zł za blokowanie przejazdu dla Służb Ratunkowych i 10 pkt karnych .Sytuacja szybko się zmieni

@ Mieszkaniec 2023-01-22 15:39:11 Tak. Masz rację.

chodnik - parkuję! 2023-01-22 14:55:11 A kogo to obchodzi że nie ma dojazdu w razie pożaru, wypadku czy katastrofy? Każdy zwala winę na 2 -3 osobę i odpowiedzialność, to jest chory kraj nikt za nic nie odpowiada a przykład idzie z góry o polityków.

Mieszkaniec 2023-01-22 14:50:26 Dlaczego oni nie taranują blokujących samochodów. Prawo powinno być jasne, blokujesz dojazd, straż pożarna powinna mieć prawo zniszczenia samochodów, które źle parkują, a tym samym zagrażają akcji ratującej życie ludzi. Żadnej litości dla tych, przez których opóźniona byłaby akcja ratunkowa straży pożarnej.

same pytania 2023-01-22 14:35:47 Zdjęcia blokujących przejazd samochodów mówią same za siebie ? Pytam gdzie jest Policja i Straż Miejska ? Czy w Polsce po godzinie 16 w piątek służby mają wolne i panuje całkowie bezprawie ? Ciekawe czy na miejscu był ktoś z Zarządu Spółdzielni i czy zobaczył jak wyglądają dojazdy dla służ ratowniczych

roman 2023-01-22 14:11:55 do sądu wszystkich co źle parkują pojazd , i po 25 tys.grzywny.Mam nadzieje że zdjęcia samochodów są.

mieszkanka 2023-01-22 14:00:03 Mam pytanie ? Po co SM Dąb w Strefach Zamieszkania wybudowało chodniki oddzielone słupkami , skoro wg przepisów pieszy ma bezwzględne pierszeństwo i ma prawo korzystać z całej szerokości drogi ? To , że znajoma firma zarobiła to jedno ale to , że kierowcy wciskają gaz do podłogi i trąbią na pieszych to drugie. Zarząd pewnie ma wille z basenem więc reszta ich nie obchodzi .Ciekawe czy cokolwiek się zmieni po tej tragedii ale mogę się założyć, że absolutnie nic. Dzień za dniem 8-16 i do domu

@sm 2023-01-22 13:28:29 Nie miej pretensji do SM tylko zacznij do Zarządcy . Mieszkam tu od 1984 roku i pamiętam , że na osiedlowe uliczki były zakazy wjazdu . Ludzie bezstresowo chodzili po osiedlu , dzieci bawiły się przed blokami . Jak SM Dąb nie wiadomo po co wprowadziła Strefy Zamieszkania to można zostać potrąconym przez rozpędzony samochód , a zastawione drogi, chodniki i trawniki to norma. Spółdzielnia od 15-tej w piątek nie istnieje , bo dyżurny pod telefonem dozorca ma wszystko w d**ie. Oto obraz SM DĄB

@Tak pytam 2023-01-22 13:12:45 następny specjalista od wszystkiego, geniusz, obieżyświat co najdalej za granicą to w Międzywodziu był. Jest zakaz parkowania? Jest! To się nie parkuje!!! wbij to sobie to do pustego łba! nie masz gdzie parkować to sprzedaj pasata, zdrowszy będziesz i na paliwie zaoszczędzisz.

@Tak pytam 2023-01-22 13:12:04 Kup sobie mieszkanie z własnym miejscem parkingowym czy boksem garażowym za 50 tys brutto i parkuj do woli . Ale widać masz starego golfa w dieslu , paliwo kradniesz na budowie i nawet cie na własny garaż "za torami" nie stać . Na takie patologie samochodowe tylko odholowanie na lotnisko za 600 zł działa

sm 2023-01-22 12:59:32 Gdyby straż miejska zawczasu wzięła się do roboty zamiast wymyślać powody odmowy interwencji, to tragedii można by uniknąć. Co za problem podjechać wieczorem na osiedle, pozakładać blokady, wystawić mandaty, a w skrajnych przypadkach odholować? I tak codziennie przez miesiąc, albo i dwa. ludzie się nauczą przestrzegać przepisów a z mandatów będzie można sfinansować np. ogrzanie urzędu miejskiego. Po co szczecin utrzymuje tę bandę leni i obiboków?

@Tak pytam 2023-01-22 12:58:25 To osiedle powstało 40 lat temu i jak na obecne warunki i tak z parkowaniem jest 100 razy lepiej niż w centrum czy chociażby na Warszewie. Ciesz się , że nie ma płatnych parkingów . Powiem wprost : twój samochód twój problem . Zawsze możesz zaparkować na Hangarowej i podjechać 2 przystanki tramwajem skoro brakuje ci miejsca. Nie dziękuj z radę

@Tak pytam 2023-01-22 12:58:14 Kołobrzeg rok budowy 2021. Wybudowany nowy blok w środku miasta a 155 miejsc parkingowych do tego bloku deweloper zaprojektował 2,5 kilometra od tej ulicy. Można maksymalizować zyski?. Można. Dla zdrowia mieszkańców.

Tak pytam. 2023-01-22 12:52:02 A gdzie mieszkańcy mają stawiać swoje samochody?. Jak ktoś projektuje osiedle to powinien wytyczyć parkingi i to z porządnym zapasem miejsc w stosunku do planowanych mieszkań. Może czas wyciąć krzaczory i zrobić więcej miejsc parkingowych, a nie pisać o zastawionych samochodach. Najlepiej jakby mieszkańcy parkowali za granicami miasta i potem po pracy z buta zasuwali do mieszkań. Już w jakimś w mieście nad morzem tak już jest że deweloper parking od mieszkań zrobił kilka kilometrów dalej.

@Policja 2023-01-22 12:38:12 Ciekawe czy Policja wystawiła kierowcom mandaty za nieprawidłowe parkowanie czy stwierdziła jak zwykle , że Oni się tym nie zajmują ? Codziennie widzę radiowozy , które przejeżdżają obok nieprawidłowo zaparkowanych samochodów bez żadnej podjętej interwencji ? Zakaz czy lenistwo ?

księgowy 2023-01-22 12:31:46 Tak to jest jak zmotoryzowani mieszkańcy za nic mają przepisy bo trzeba zaparkować pod samą klatką , bo Jejsiczka i Brajanek nie lubiejom chodzić do swojego passata 100 metrów na parking. Mówią , że miasto nie ma pieniędzy a pieniądze same parkują na chodnikach i trawnikach . Utworzyć 50 dodatkowych patroli ruchu drogowego SM i kasować pieniądze do budżetu miasta.Pożytek dla wszystkich

Zaranie 2023-01-22 12:26:42 Oni chyba raczej zajmują się już przygotowaniami do wyborów i wsparciem dla swoich radnych czy raczej swoich patronów, kto by tam to rozkminił. Miejsca parkingowe i swoboda przejazdu musi się stać priorytetem

Albin 2023-01-22 12:22:34 Spółdzielnia nie jest od karania kierowców za łamanie przepisów za parkowanie, nie ma takich kompetencji. To może zrobić tylko Straż Miejska lub Policja.

mieszkanka osiedla 2023-01-22 11:59:59 Spółdzielnia SM Dąb uważe , że stoją znaki i to mieszkańcy mają sami dbać o bezpieczeństwo .Proszę spróbować zadzwonić nawet teraz do Spóldzielni SM Dąb pod numer 91 46 43 502 i zgłosić zablokowaną przez samochody drogę pożarową . Osoba , która być może odbierze telefon powie, że jest dozorcą i proszę zadzwonić w poniedziałek do Administaracji , a Administaracja powie, że proszę dzwonić do SM i temat zamknięty. Tak to wygląda na codzień , a pensje i nagrody dla Zarządu lecą